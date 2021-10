Alimentarsi bene prima di fare attività fisica è fondamentale. Dagli sportivi iper professionisti all’ultimo degli amatori, ci sono consigli che valgono davvero per tutti. Più la prova che verrà sostenuta sarà impegnativa, più l’alimentazione deve essere mirata. È fondamentale anche capire il momento giusto, per non avere problemi poi con il processo digestivo.

Età e struttura fisica sono altri elementi da tenere in grande considerazione per capire come procedere. I grandi atleti sono seguiti da staff appositi che li consigliano e li guidano in quelli che ormai sono diventati veri e propri riti. La pasta al mattino per i ciclisti, il petto di pollo o la bresaola per i calciatori. Alcuni, come l’ex attaccante di Milan e Juventus, Filippo Inzaghi, si sono costruiti una sorta di leggenda sulla maniacalità dell’alimentazione.

Come, quando e cosa mangiare prima di fare qualsiasi attività sportiva per sentirsi sempre al top

Tendenzialmente è bene mangiare circa tre ore prima di fare attività sportiva. Se volessimo farla di primo mattino, potremmo scegliere di farla a digiuno per poi integrare ad allenamento completato. È il caso di corsa e nuoto, che tanti preferiscono fare nelle prime ore del mattino, per dare avvio alla giornata. In questo caso, sarà fondamentale alimentarsi bene successivamente per riprendersi dallo sforzo. Nel caso si voglia svolgere l’attività in altro momento della giornata, l’intervallo tra l’assunzione di cibo e l’inizio dell’allenamento non dovrebbe mai superare le tre ore.

Bisognerà assumere cibi a medio o basso indice glicemico con apporti energetici superiori alle 300 calorie. 150 grammi di pasta al pomodoro, per esempio ne apportano 600. Se lo sforzo sarà più intenso, dovremo integrare, altrimenti potrebbero essere anche sufficienti.

Se l’allenamento dovesse essere svolto in ore serali, allora dovremmo curare l’alimentazione sin dalla colazione. Pasto importante e fondamentale, che troppe persone snobbano, senza sapere che è quello che poi indirizza tutta la giornata. Fare una colazione equilibrata ci permette poi di proseguire con pranzo e merenda che seguano un giusto filo conduttore. Frutta e verdura, neanche a dirlo, sono consigliati sempre, specialmente a ridosso dell’attività.

Ultimi consigli

Una prestazione sportiva serale deve essere già preparata dal mattino. Possiamo sbilanciarci di più a colazione, favorire carboidrati e proteine a pranzo, abbinandoli con verdure e frutta fresca o secca a metà pomeriggio. Banane e mandorle sono molto consigliate e possono essere assunte anche un’ora e mezza prima della prestazione. Se c’è la possibilità, magari, si può optare per mezza banana prima dell’allenamento e l’altra metà durante l’attività. Infatti, questo frutto va ad agire subito sul nostro organismo, regalandogli forze immediate e preziose addirittura più delle bevande energetiche specifiche. Terminiamo questa panoramica su come, quando e cosa mangiare prima di fare qualsiasi attività sportiva per sentirsi sempre al top consigliando di ascoltare sempre un esperto. Ogni fisico è diverso da un altro e risponde in maniera differente allo sforzo. Di conseguenza sarebbe utile farsi stilare un piano ad hoc per ottimizzare la prestazione.