È tempo di rimettersi in forma! Ecco le 3 ricette dimagranti che anche Madonna sceglie per avere un fisico tonico e scolpito anche a 60 anni

Ecco svelato come Madonna riesca a tenersi in forma anche grazie a questi 3 buonissimi piatti con pochi grassi che aiuteranno anche noi a raggiungere la linea.

A Pasqua abbiamo tutti sgarrato, chi più chi meno. Tra grigliate di carne, pastiere, colombe e tanto altro ancora, la linea ha subito un vero e proprio affronto frontale. È stato bellissimo mangiare in compagnia di parenti e amici, ma ora è tempo di rimettersi in forma. Dovremmo perseguire quest’obiettivo per almeno 2 buoni motivi. Il primo riguarda la salute: mangiare tanto significa affaticare il cuore, rendere difficoltosa la digestione e gravare sui propri valori del sangue.

Ecco perché dovremmo abituarci a curare la nostra alimentazione e a mangiare in modo sano e controllato, ma non solo. Controllare l’alimentazione, infatti, ci permetterà anche di curare la nostra forma fisica, permettendoci di tornare in forma per l’estate. Due motivi molto convincenti, no?

Per raggiungere quest’obiettivo, non dovremo rinunciare a nulla, ma mangiare in modo più consapevole e “pulito”. Avere un’alimentazione equilibrata può essere facile e divertente, con le ricette giuste. In questo articolo scopriremo le 3 ricette preferite da una delle popstar più famose di tutto il Mondo: Madonna. A 64 anni suonati, la cantautrice e performer è ancora oggi una delle donne più ammirate al Mondo, anche grazie ad un fisico tonico che non sembra volerla abbandonare! Ecco come fa!

È tempo di rimettersi in forma! Ecco i 3 piatti preferiti da Madonna per mantenere il peso forma e sentirsi sempre al top

Mangiare è uno dei principali piaceri della vita, a cui è difficilissimo dire di no. L’Italia è famosissima nel Mondo anche per alcuni dei suoi piatti più tradizionali, come la pizza, la pasta, ma anche la parmigiana di melanzane o il tiramisù. Purtroppo, però, queste ricette non rientrano tra i piatti light più adatti per restare in forma.

Madonna lo sa bene e, infatti, predilige macronutrienti utili a calmare lo stimolo della fame, senza gravare sul proprio peso.

Occhio a questo tipo di carne

Bresaola, fesa di tacchino, di pollo o prosciutto crudo sono alcuni degli alimenti più utilizzati dagli sportivi, e molti si chiedono quale sia il più leggero. Oggi, però, ci concentreremo su pollo e tacchino, carni pulite e a bassissimo contenuto calorico, perfette per chi segue un’alimentazione equilibrata.

Madonna amerebbe in particolar modo il tacchino, cucinato in un modo davvero molto semplice. La cantautrice, infatti, andrebbe matta per il tacchino in umido e arricchito con salvia e limone. Per cucinarlo, basterà mettere in padella i bocconcini di carne, con un filo d’olio e la cipolla sminuzzata. Durante la cottura, aggiungeremo la salvia e un po’ di succo di limone, e lasceremo cuocere fino a cottura ultimata. Questo è un secondo sano, leggero e perfetto per non appesantirsi prima di andare a letto.

Altre 2 ricette con pasta e cereali molto leggere

Un altro peccato di gola di Madonna è la pasta. La cantante la mangerebbe almeno una volta a settimana, arricchita con verdure fresche e croccanti. Un esempio sono gli spaghetti con zucchine e pomodorini freschi, un piatto leggero e semplicissimo ma molto amato dalla popstar.

È tempo di rimettersi in forma, e per farlo potremmo provare una delle insalate di cereali tanto amate da Madonna. Nello specifico, la sua preferita sarebbe l’insalata di avena decorticata con salmone e carote. Per preparare l’avena dovremo innanzitutto sciacquarla molto bene e poi cuocerla in acqua bollente, finché il liquido non sarà assorbito. Quando sarà morbida, dovremo passarla sotto l’acqua e poi condirla con carote alla julienne e salmone affumicato in pezzi. Questa ricetta metterà d’accordo tutti e mangiare sano diventerà un vero e proprio vizio irrinunciabile.