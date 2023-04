Manicure irresistibile e look da femme fatale con il colore unghie sfoggiato da Federica Pellegrini

Manicure irresistibile e look da femme fatale per Federica Pellegrini-dal profilo Instagram kikkafede88

Federica Pellegrini viaggia spedita verso i 2 milioni di follower su Instagram. Oggi che non nuota più, possiamo affermare che sia diventata ancor più popolare e di tendenza. Infatti, ogni scatto che posta sui social riscuote notevole interesse. L’ultimo, a dire il vero un po’ polemico, ha fatto notare anche un altro aspetto. Quale? Scopriamolo insieme.

La Divina, come è stata soprannominata anni fa, ha trascorso le vacanze pasquali in Sicilia. In particolare, è stata ospite di una delle strutture più rinomate della parte sudoccidentale dell’isola. Ha visitato la Valle dei Templi di Agrigento, nonché la vicina Scala dei Turchi, uno degli spettacoli naturali più suggestivi del nostro Paese. Non senza, però, un pizzico di polemica, sempre, ovviamente, via social. Infatti, è stata postata una foto con la presenza di alcune persone sulla bianca falesia, che, oggi, è chiusa per motivi di sicurezza. Purtroppo, come spesso accade in Italia, non basta un divieto a far sì che la gente rispetti certi luoghi.

La spiaggia che porta alla scala si può percorrere fino a un certo punto, oltre il quale, però, è interdetto accedere per motivi di sicurezza, oltre che per salvaguardarne la bellezza. Questo deve essere stato detto anche alla Pellegrini e al marito Matteo Giunta, se non che, però, i due hanno notato che delle persone stavano comunque passeggiando sulla falesia.

Federica Pellegrini e la polemica Scala dei Turchi

È bastato un post della Divina per accendere la polemica. “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti”, queste le parole scritte sulla foto con alle spalle decine di persone intente a godersi il panorama dalla Scala dei Turchi.

Immediate le repliche delle autorità politiche che promettono un controllo e una tutela ancora maggiore di uno dei patrimoni simbolo della Sicilia. Tuttavia, aldilà della mera polemica, osservando le foto della Divina in vacanza, non sarà sfuggito un particolare ai più attenti. O meglio, alle più attente, perché Federica riscuote grande successo anche tra il pubblico femminile.

Manicure irresistibile e look da femme fatale: la Pellegrini fa tornare il total black

La foto in costume che mostra il suo fisico statuario davanti allo specchio, infatti, ci fa vedere un altro dettaglio. Ovvero il colore delle unghie e il nero corvino con cui sono state dipinte. Dunque, pur essendo in primavera, la stagione dei colori, ecco che la Pellegrini ha scelto un grande classico dell’inverno, ma non solo. Il nero è il colore a cui gran parte delle donne dello spettacolo non riesce a rinunciare. Tuttavia, si pensava che con l’arrivo della bella stagione venisse momentaneamente accantonato. Invece no.

Federica lo ama particolarmente, è giusto specificarlo, e non ha mai nascosto che il total black sia il suo colore preferito. Non solo per le unghie, ma anche per vestiti, scarpe e accessori. Quindi, non possiamo dire che sia una novità, ma, al contrario, una conferma. Manicure irresistibile e look da femme fatale, anche in primavera, dunque, per Federica Pellegrini, che sicuramente sarà un modello da seguire per tante donne che amano il classico. Certo, poi la nail art darà la possibilità di cambiare e scegliere qualcosa di più colorato come, per esempio, ha fatto Hailey Bieber.