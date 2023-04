Quale nome scegliere per il bambino? Ecco i più belli in base al segno zodiacale e la pazza idea di Diletta Leotta

Sei in dolce attesa ma non sai quale nome dare al tuo futuro figlio? Potresti rivolgerti alle stelle. L’oroscopo ti consiglia le idee migliori in base al segno zodiacale a cui apparterrà il nascituro. Scopri quali sono e svela come potrebbe chiamarsi la futura figlia di Diletta Leotta.

Scegliere quale nome di battesimo dare al proprio figlio non è sempre facile. Ce ne possono piacere diversi e spesso si è in contrasto col partner. A volte prevale la semplicità, altre si propende per chiamarlo come il nonno o il proprio personaggio preferito. Ma hai mai pensato di affidarti all’astrologia? Per ogni segno zodiacale, infatti, ci sarebbero dei nomi abbinati. Alla fine, starà sempre a te e a tuo marito decidere se faranno al vostro caso. Ma, almeno all’inizio, puoi prendere spunto e segnarti qualche idea che ti piace. Vediamo meglio quali sono i consigli delle stelle.

Se non sai quale nome scegliere per il bambino, guarda cosa dicono gli astri

Il primo segno zodiacale è quello dell’Ariete. I nomi più azzeccati per il pargolo che nascerà tra marzo e aprile sono Damiano, per i maschietti, e Alessia, per le femminucce. Passiamo al Toro: in questo caso saltano all’occhio i nomi di Marco e Rachele. Nel caso il piccolo nasca sotto il segno dei Gemelli potresti optare per un nome esotico come Leon, oppure Emma.

Se il lieto evento è per l’inizio dell’estate, scegli Paolo o Samantha per il Cancro. Il segno del Leone vuole invece abbinati i nomi di Giuseppe e Giada. Chiude la bella stagione la Vergine, a cui si possono accostare i nomi di Emilio e Ginevra.

Dalla Bilancia ai Pesci, ecco le altre proposte

Per il segno della Bilancia, gli astri suggeriscono i nomi di Carlo e Giulia. Uno Scorpione, invece, sarà felice di chiamarsi Samuele se maschio e Siria qualora femmina. E il Sagittario? Per il segno più sognatore dello zodiaco andranno bene Filippo e Francesca.

Proseguiamo col Capricorno, che inaugura il nuovo anno: Gregorio e Amelia sono le migliori opzioni a disposizione. Per l’Acquario spiccano invece le soluzioni Davide o Greta. Terminano in bellezza i Pesci, a cui si associano due nomi perfetti per i più fantasiosi: si tratta di Noah e Aria.

Diletta Leotta e le prime indiscrezioni sul nome del bebè

Chi segue il gossip saprà che da qualche giorno la celebre conduttrice televisiva Diletta Leotta ha annunciato di essere incinta. Tuttavia, la bellissima catanese sembra ancora piuttosto indecisa su quale nome scegliere per il bambino. Anzi, per la bambina, visto che sappiamo sarà una femminuccia.

Alcune indiscrezioni sembrerebbero comunque suggerire che nella testa della donna ci potrebbe essere un’idea in particolare. Nello specifico, sarebbe quella di chiamare la bambina come la propria madre. E cosa c’è di meglio che attirare l’attenzione dei media con un nome come quello di Ofelia?