I cosmetici che si trovano in commercio soddisfano a 360 gradi i nostri bisogni per pelle, corpo e capelli. Quello che però rischiamo acquistandoli è di non sapere esattamente che cosa contengono. Questo problema non si presenta però se li realizziamo in casa: farlo è possibile e gli ingredienti naturali da cui trarre benefici sono davvero moltissimi. Oggi ci concentriamo sul caffè. Il caffè è la bevanda più amata e consumata dagli italiani. Esso regala energia alle nostre giornate ed è da sempre un fantastico alleato. Ma quello che non tutti sanno è che possiamo trarre numerosi benefici dal caffè anche per la nostra pelle. Infatti, è sufficiente utilizzare questo alimento per avere una pelle sempre al top.

Per rigenerare il viso

È possibile preparare una maschera per il viso rigenerante a base di caffè e miele: questi due elementi combinati regaleranno alla nostra pelle morbidezza idratandola a fondo. Il caffè, inoltre, agisce esfoliando la pelle. Per realizzarle questa maschera, bisogna mettere in un contenitore 2 cucchiaini di caffè macinato ed uno di miele: dopo averli mescolati, il composto sarà denso e scuro. A questo punto, applicare la maschera sul viso praticando movimenti circolari favorendo così l’azione esfoliante. Lasciare in posa la maschera per circa 10 minuti e rimuoverla sciacquando il viso con acqua tiepida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Anti-occhiaie

Il caffè aiuta a ridurre il gonfiore intorno agli occhi: esso è infatti perfetto per ridurre borse e occhiaie. Per realizzare questa maschera, dobbiamo preparare una tazzina di caffè e lasciarla raffreddare. A questo punto, prendere due batuffoli di cotone e bagnarli per bene con il caffè. Dopo averli strizzati, riporli per 10 minuti nel congelatore ed applicarli sul contorno occhi per almeno un quarto d’ora.

Anti-cellulite

Il caffè possiede degli antiossidanti ed essendo uno stimolante, contribuisce a combattere la cellulite perché favorisce la microcircolazione. La menta, invece, agisce contrastando la ritenzione idrica e la cellulite. Per questo motivo, realizziamo un trattamento a base di menta e caffè mescolando 4 cucchiai di caffè in polvere e 2 cucchiai di olio d’oliva. Ad essi aggiungiamo anche 4 gocce di olio essenziale alla menta. Una volta mescolato il tutto, va massaggiato sui punti da trattare con movimenti circolari dal basso verso l’alto: fatto ogni giorno prima della doccia, aiuta a tenere lontana la tanto odiata cellulite.

È sufficiente utilizzare questo alimento per avere una pelle sempre al top: il caffè ci permette di risparmiare potendo preparare prodotti per il corpo fai-da-te a basso costo e riducendo l’impatto ambientale.

Approfondimento

Prenderci cura della nostra pelle con un sapone esfoliante al caffè e cacao fatto in casa