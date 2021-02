Per rendere la nostra pelle pulita e levigata utilizziamo centinaia di prodotti dagli scrub alle creme. Ma se ci fosse un unico prodotto che contenga più benefici insieme e lo potessimo realizzare noi stessi? Lo preferiremmo subito agli altri e ci porterebbe anche un buon risparmio di denaro. Vediamo allora come prenderci cura della nostra pelle con un sapone esfoliante al caffè e cacao fatto in casa. Grazie ai contenuti in antiossidanti e sostanze nutritive degli ingredienti di questo composto, con il suo utilizzo otterremo una pelle tonica e depurata. Inoltre il caffè avrà il ruolo di scrub rendendo la nostra pelle più liscia e ringiovanita. Vediamo come preparare 1 kg di sapone così da averne una buona scorta.

Ingredienti

300ml di olio di cocco;

600ml di olio d’oliva;

250ml di acqua;

140g di soda caustica;

2 fondi di caffè;

2 cucchiai di cacao;

30 ml di vaniglia.

Preparazione

Prendiamo un pentolino dove mettere l’acqua e la soda caustica. Scaldiamola a fuoco vivace e mescoliamo finché la soda non si sia sciolta completamente. Quando ciò è avvenuto lasciamola freddare un po’. Nel mentre prendiamo un’altra pentola dove versare e scaldare sia l’olio di cocco sia l’olio d’oliva mescolandoli. Quando la prima soluzione sarà ancora calda ma non più bollente allora versiamola nella pentola con gli oli caldi. Subito prima di questo procedimento spegniamo il fuoco. Inizialmente mescoliamo semplicemente con un cucchiaio o un mestolo.

Successivamente utilizziamo un frullatore ad immersione fino ad ottenere una consistenza densa. Una volta ottenuta questa consistenza allora aggiungiamo il caffè, il cacao e la vaniglia. Continuiamo allora ad utilizzare il frullatore per mescolare bene anche questi ultimi ingredienti.

Successivamente poniamo il composto su degli stampi della forma preferita. In caso non se ne abbiano possiamo anche porlo su una teglia spalmandolo bene dandogli una forma più regolare. Poi in seguito dall’unico blocco potremo ricavare tagliandole più tavolette di sapone. In ogni caso lasciamo asciugare il composto per circa un giorno in un posto caldo e asciutto così che diventi solido. Abbiamo così finalmente realizzato il nostro prodotto. Ora potremo prenderci cura della nostra pelle con un sapone esfoliante al caffè e cacao fatto in casa.