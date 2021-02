I fiori sono meravigliosi, profumati e colorati. Essi rendono la casa più bella e accogliente, ma una volta recisi e messi in vaso, purtroppo, non dureranno a lungo. Oggi vogliamo però mostrare come con questi trucchetti i fiori recisi dureranno molto di più. Vediamo insieme le procedure.

Fresie

Per mantenere fresche e belle le fresie una volta raccolte è sufficiente usare un accendino. Ebbene sì, perché il fuoco espande i vasi che sono gli elementi conduttori della pianta, mentre l’acqua fredda li restringe. In questo modo l’acqua sarà in grado di nutrire i gambi. Per farlo, passare sul fondo dello stelo la fiamma di un accendino e poi riporli in vaso con acqua fredda.

Rose

Le rose sono tra i fiori più amati, ma si sa che durano poco una volta colte. Per mantenerle belle più a lungo, prendere due o tre aspirine e ridurle in polvere. Metterla negli stampi per cubetti di ghiaccio ed aggiungere l’acqua. Far congelare i cubetti ed aggiungerne un paio all’acqua del vaso in cui si trovano le rose. L’acqua fredda insieme all’aspirina impedisce che prosperino i batteri e di conseguenza che gli steli vadano in putrefazione. In questo modo le rose rimarranno fresche più a lungo.

Tulipani

Per far durare più a lungo i tulipani, mettere in un vaso dell’acqua fredda: aggiungere un paio di cubetti di ghiaccio ed un cucchiaio di detersivo in polvere. Mettere i tulipani nel vaso e lasciare agire per circa mezz’ora: il detersivo impedirà ai batteri di proliferare nell’acqua. A questo punto, mettere i tulipani in un vaso con semplice acqua fresca e noteremo che rimarranno come appena colti più a lungo.

Iris

Prendere una foglia di aloe ed estrarne il gel. Metterlo in uno stampo per cubetti di ghiaccio ed aggiungere l’acqua. Farli congelare ed unirli all’acqua in vaso per avere degli iris perfetti più a lungo.

Girasoli

Per far durare più a lungo i girasoli, poggiarli su un tagliere e martellare delicatamente il fondo dello stelo: procedere in questo modo, permette all’acqua di raggiungere più facilmente il bocciolo del fiore. A questo punto, mettere i girasoli in vaso ed aggiungere un cucchiaino di acido citrico per disinfettare l’acqua e nutrire il fusto.

Ortensie

Questo è un metodo curioso. Mettere nel vaso con l’acqua qualche moneta d’argento: l’argento disinfetta l’acqua facendo durare più a lungo questi incantevoli fiori.

Con questi trucchetti i fiori recisi dureranno molto di più: per ogni fiore adottiamo un metodo diverso, ma comunque semplice da mettere in pratica.

