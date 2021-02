La salute passa attraverso la tavola. I cibi che mangiamo ogni giorno la possono influenzare. Cucinare con gli alimenti giusti può beneficiare il nostro organismo in mille modi diversi. Pochi, però, sanno quali sono i cibi da mettere in tavola tutti i giorni.

Tra questi c’è un prodotto che aiuta a disintossicare il nostro organismo e ci protegge da malattie cardiovascolari, anemie e arteriosclerosi. Stiamo parlando della valeriana, o songino. Possiamo utilizzare questa insalata come contorno, come ornamento o come ingrediente principale dei nostri piatti.

I benefici della valeriana

Come dicevamo, è possibile disintossicare l’organismo e prevenire malattie cardiovascolari con questo prodotto dell’orto. La valeriana è ricca di vitamine utili per il nostro corpo. Tra queste ci sono la vitamina B, C e la vitamina E. Inoltre, questa insalata contiene ferro, potassio e fosforo.

Al contempo, però, la valeriana ha pochissime calorie. Si pensi che 100 grammi di valeriana contengono solamente una ventina di calorie. Questo prodotto dell’orto è anche ricco di fibre. Per esempio, contiene l’inulina, importante per il benessere dell’intestino.

La valeriana stimola l’attività di organi come il fegato, l’intestino e i reni. Da qui derivano le sue proprietà digestive e rinfrescanti. Mangiare un piatto di valeriana durante un pasto importante ci aiuterà a digerire meglio e a non andare a dormire con il cibo sullo stomaco.

Inoltre, le vitamine B contenute in questo prodotto dell’orto aiutano a proteggere il cuore e il sistema circolatorio. La valeriana aiuta quindi a prevenire le malattie cardiovascolari. Non solo, mangiare questa insalata può dare una mano nella prevenzione di anemia e arteriosclerosi.

Qualche idea per mangiare la valeriana

Ma come inserire la valeriana nella nostra dieta? Con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo usarla per fare delle insalatone golose. Altrimenti condiamola con olio e aceto e accostiamola a secondi piatti gustosi. In ogni caso, la valeriana darà un tocco in più ai nostri pranzi e alle nostre cene!