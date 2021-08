Il mirtillo è un piccolo frutto che troviamo sugli scaffali dei fruttivendoli e dei supermercati, solitamente da giugno a settembre. Si possono consumare tutti i giorni in qualsiasi modo: sotto forma di succo, essiccati e freschi. Si possono preparare torte, biscotti e sono molto indicati nell’abbinamento con le carni, pesci e primi piatti.

È uno tra i frutti con le più elevate proprietà terapeutiche, tanto da essere considerato un vero e proprio superfood.

In questo articolo vedremo perché è stupefacente come in un frutto così piccolo siano racchiuse tutte queste importanti proprietà.

I mirtilli contengono molte vitamine, minerali e antiossidanti.

Migliora la pressione sanguigna

I mirtilli andrebbero consumati tutti i giorni. Uno studio pubblicato sul Journal of Gerontology series A ha affermato che consumare 200 grammi di mirtilli al giorno, può abbassare la pressione del sangue.

A quaranta persone è stato fatto bere tutti i giorni 200 grammi di succo di mirtillo per 40 giorni. È stato notato, che bere il succo tutto i giorni migliora la funzione dei vasi sanguigni, e abbassa i livelli di ipertensione.

Contrasta i segni dell’invecchiamento

I mirtilli aiutano a rallentare gli effetti dell’invecchiamento, perché sono ricchi di antiossidanti e numerosi sali minerali, come il calcio, il fosforo, il ferro, il sodio e il potassio. Contengono le vitamine A e C che contribuiscono alla salute del collagene.

Migliora la memoria

Consumare tutti i giorni il succo nero di mirtillo porta ad un importante miglioramento delle facoltà mnemoniche, dopo soltanto 12 settimane.

Aiuta la vista

Il mirtillo nero favorisce la rigenerazione dei tessuti della retina, grazie alla presenza delle antocianine. Queste apportano benefici alla retina per la presenza della rodospina, una proteina che facilita la capacità di vedere in presenza di luce bassa.

Drenante e diuretico

Ha proprietà antinfiammatorie, diuretiche e disinfettanti dell’apparato urinario, poiché contiene acqua e sali minerali. Potrebbe quindi essere in grado di prevenire le cistiti e uretriti, in quanto stimola la diuresi e impedisce ai batteri di aderire alle pareti delle vie urinarie.