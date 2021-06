Per chi è giovane d’età o nello spirito, quest’articolo è tagliato su misura. Vediamo infatti come vivere al centro del mondo con pochi soldi e la spensieratezza tipica dei giorni di vacanza.

Detto fatto, è straordinario questo modo di fare vacanze con pochi euro e postare foto uniche e suggestive nei posti più belli d’Italia.

Il Garden Sharing

Il riferimento è a una formula innovativa di fare vacanze: il Garden Sharing (GS). Si tratta di una piattaforma in cui chi cerca e chi offre una piazzola per campeggiare s’incontra (in rete) e chiude la trattativa.

Il gardensharer, ossia l’offerta, mette a disposizione un giardino o un terreno o un’area con sistemazione già pronta e al prezzo preferito. Poi carica alcune foto della destinazione proposta e una descrizione dei servizi offerti e/o esclusi.

I potenziali clienti si fanno un quadro preciso del pacchetto e decidono se prenotare o no. Il punto di forza della formula sta comunque nel prezzo “stracciato” dell’alloggio.

Ecco la nuova frontiera dell’offerta turistica

Abbiamo aperto una piattaforma e preso tre Regioni a campione per farci un’idea più concreta.

In Veneto, ad esempio, si parte dai 10 euro al giorno chiesti da una fattoria in un piccolo paesino della provincia di Padova. A 13 euro abbiamo incontrato un’abitazione (TV) che accoglie gli ospiti nel verde della propria casa. E così via a salire, con punte che arrivano a 50 euro o oltre.

Ad ogni modo, fino ai 25 euro al giorno l’offerta è davvero vasta e articolata. Anzi, assumendo per ipotesi sia quest’ultima la cifra chiesta in media dagli operatori, verrebbe fuori una spesa settimanale di 175 euro.

Uno sguardo al Centro e al Sud

Poi abbiamo analizzato le offerte provenienti dalle strutture del Lazio, che spaziano dal litorale fino all’entroterra.

Un paio di strutture superano i 100 euro, poi per il resto è una sfilza di richieste racchiuse tra i 10 e i 30 euro al giorno. Al punto che si potrebbe assumere la cifra dei 20 euro al giorno quale valore mediano dell’offerta nella Regione.

Infine, passiamo alla Puglia, e anche in questo caso il grosso delle richieste oscilla tra i 10 e i 30 euro.

Cercando soluzioni a 20 euro giornaliere abbiamo scovato un giardino panoramico vista mare a Polignano a Mare. Poi, una masseria fortificata immersa nella natura a pochi km da Taranto. Infine, una palestra riadatta a due passi da Porto Cesareo e un piccolo campeggio alle spalle della Baia dei Turchi, Otranto.

Ovviamente, condizioni, disponibilità, servizi realmente inclusi ed esclusi vanno contrattati di volta in volta con la singola struttura. Ma i servizi di base, essenziali, non mancano mai.

