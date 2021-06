Oggi consigliamo di visitare un luogo così particolare da sembrare il frutto della fantasia, ma in realtà si trova nel nostro Belpaese. Rappresentato anche nel Padiglione Italia all’Expo di Milano, è comunque ancora poco conosciuto ai più.

Dunque, ecco il paradiso terrestre in Italia che pochi conoscono con aironi e falchi e fenicotteri rosa tra colori spettacolari e paesaggi mozzafiato.

Dove si trova questo luogo spettacolare

Si tratta di un’area protetta lunga 20 km e larga 5, stiamo parlando della Salina di Margherita di Savoia in Puglia. È la più grande in Europa e la seconda al mondo.

Sorge a 40 km dalla magnifica area del Gargano (qui al link un itinerario sulle cose da fare e vedere in quest’area) e a 12 km dal Comune di Barletta.

Ricopre una superficie di 4.500 ettari con una produzione media annua di circa 5.500.000 qt di sale. Infine, è da considerare che le origini di questo luogo risalgono addirittura all’Età del Bronzo.

Un piccolo assaggio di ciò si può fare

È possibile visitare questo luogo unico nel suo genere accompagnati da una guida su prenotazione da inoltrare sul sito di riferimento. La visita consiste in una tappa al Museo storico delle Saline che può comprendere anche un laboratorio.

Si procede con un giro in auto, attraverso delle fermate per godere della fauna della flora e del panorama offerti dal luogo. Dunque, muniamoci di macchina fotografica, binocolo, cappellino e prepariamoci ad assistere ad uno spettacolo unico. Il consiglio è di andarci in tardo pomeriggio, un pò prima del tramonto.

Aironi e falchi e fenicotteri tra colori spettacolari e panorami mozzafiato

Durante la visita colpisce non solo la vastità dell’aria, ma anche la varietà di vegetazione e la moltitudine di specie di uccelli e pesci. Tra questi segnaliamo le albanelle reali e i falchi di palude d’inverno; i falchi pescatori e quelli pellegrini.

E poi c’è lo spettacolo indescrivibile dei fenicotteri rosa, addirittura 9.000 esemplari di cui 4.000 stanziali.

Infine se riusciremo ad avvistare un airone in volo, sarà da considerare di buon auspicio. Come diceva Plinio il Vecchio “ se incontri un airone, avrai dalla tua la fortuna”.

Ed infine il paesaggio tra colori spettacolari e panorami mozzafiato

Il paesaggio è fantastico e mozzafiato soprattutto grazie al colore dell’acqua nelle varie vasche che hanno una quantità diversa di sale affiorato e la tipica micro-alga Dunaniella. Si passa dal bianco al rosa pallido e al fucsia, o al rosso mattone e all’indaco.

Per non parlare dell’azzurro del cielo al volgere dello sguardo e della montagna di sale bianco all’orizzonte che si osserverà da vicino, immersi in un paesaggio bianco latte.

In definitiva, ecco il paradiso terrestre in Italia che pochi conoscono con aironi e falchi e fenicotteri rosa tra colori spettacolari e paesaggi mozzafiato.

