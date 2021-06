Conosciuta come “bella di notte”, simile ad una primula, la pianta di Enotera ha origini nel Nordamerica, utilizzata e coltivata dai nativi per scopi curativi. Cresce spontanea nelle zone temperate, anche in Europa, su terreni sabbiosi e incolti ed anche ai bordi delle strade. I suoi fiori profumati sono di colore giallo intenso ed alla sera come per magia si richiudono. Alla fine del loro ciclo vitale i fiori rilasciano dei semi utilizzati per ricavare un olio spettacolare. Il nome Enotera in greco significa “vino” e “desiderio”, infatti si pensa che le radici fossero impiegate per insaporire alcuni vini. All’inizio del 1900 fu isolato il suo principio attivo, l’omega 6, estraendo il famoso olio di Enotera.

Vediamo le 4 virtù straordinarie di quest’olio nordamericano dalle caratteristiche incredibili e grande alleato della bellezza delle donne

Pelle idratata e giovane

Ricco di grassi polinsaturi, antiossidanti e vitamine, l’olio è consigliato a chi soffre di acne, ma anche come antirughe e per idratare pelli particolarmente secche. Da applicare quotidianamente sulla pelle, insieme ad una buona crema, è un vero toccasana. Essendo un naturale antinfiammatorio, riduce arrossamenti, pruriti provocati da scottature e problemi dermatologici. Però sarà meglio procurare sempre il prodotto proveniente da coltura biologica, estratto a freddo, senza l’aggiunta di solventi.

Capelli forti e brillanti

Rinforza i capelli e ne previene la caduta, si può applicare direttamente sulla cute, facendo un leggero massaggio con le mani. Grazie alla Vitamina E, l’olio donerà la giusta idratazione e rinforzerà i bulbi, i capelli ritroveranno splendore e brillantezza.

Ciclo mestruale

Allevia i sintomi premestruali fastidiosi, come il gonfiore all’addome ed al seno. Sbalzi d’umore e mal di testa saranno attenuati, perché l’olio agirà sulla prolattina, responsabile dei noti disturbi che si manifestano mensilmente.

Integratore in perle

Viene spesso consigliato come integratore, perché ricco di amminoacidi, vitamine, minerali come potassio, ferro, fosforo, calcio e magnesio. Si può acquistare in erboristeria sotto forma di capsule o perle in vari formati. Bisogna sempre consultare il proprio medico curante prima di assumere integratori, in modo da conoscere anche tempi e dosi adatte.

