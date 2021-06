Piantare nel proprio giardino piccoli alberi di spezie è sempre una scelta vincente. Questi non solo abbelliranno l’abitazione ma saranno anche utilissimi in cucina e super profumati. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vuole offrire ai Lettori una mini-guida di coltivazione della pianta su cui crescono i chiodi di garofano. Ecco quindi tutti gli incredibili motivi per cui coltivare questa benefica spezia straordinariamente profumata e amata da molti.

Qualche premessa di base

I chiodi di garofano sono i fiori immaturi e non ancora sbocciati della pianta di Syzygium aromaticum, anche conosciuta come Eugenia caryophyllata. Il nome è probabilmente legato alla profumazione intensa di questa spezia e che l’accomuna al profumo forte del Garofano. Queste due specie non hanno però nulla in comune oltre alla profumazione.

La pianta è ricca di Eugenolo, un olio essenziale benefico presente anche sulle foglie che costituiscono la folta chioma verde. La pianta ha un fusto sottile, spoglio e grigio e può raggiungere anche i 10 metri d’altezza.

Su ogni ramo crescono infiorescenze composte da circa 20 fiori a forma di calice e rossi. Per ottenere la tipica spezia occorre raccogliere i fiori qualche giorno prima della fioritura, bollirli e seccarli al sole. La forma dei fiori ricorda proprio un chiodo, con la testa piatta e lo stelo molto sottile.

Come coltivare i chiodi di garofano

Ecco invece quali sono tutti gli incredibili motivi per cui coltivare questa benefica spezia straordinariamente profumata e amata da molti. Innanzitutto la pianta non richiede irrigazioni frequenti. Occorrerà annaffiarla durante l’estate e per i mesi restanti basterà anche la semplice acqua piovana. La pianta predilige un clima caldo e umido tipico delle regioni meridionali d’Italia.

Nelle zone climatiche più fredde suggeriamo la coltivazione in vaso, che consente di riparare la pianta dal freddo. Anche la coltivazione in serra è molto utile alla crescita. Le temperature non devono scendere sotto i 5 o 6 gradi e non è consigliabile collocare la pianta direttamente esposta al sole. Suggeriamo di collocare la pianta in un terreno a pH acido e misto a torba.

