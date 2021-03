Spossatezza, mal di testa, irritabilità. In questi giorni ci sentiamo tutti un po’ strani e le energie sembrano ridotte. Presi da mille impegni, probabilmente crediamo che la causa principale di tutto questo sia lo stress della vita quotidiana. In tanti casi, però, non è così.

In questo particolare periodo dell’anno è normale che le forze vengano meno e si avverta una certa stanchezza. È colpa di entità paranormali? No, semplicemente della primavera.

Ecco perché in questo periodo ci sentiamo sempre stanchi

Questa sensazione è tipica dell’inizio della primavera ed è dovuta ad uno specifico motivo. Il repentino cambiamento delle stagioni non permette al nostro organismo di affrontare in modo graduale lo sbalzo climatico e le giornate più lunghe.

Se questo malessere risulta assolutamente normale con l’arrivo delle belle giornate, in alcuni casi potrebbe però rivelarsi limitante. Chi soffre di allergie, o è particolarmente sensibile al cambiamento climatico, cosiddetto meteoropatico, spesso subisce in modo violento le conseguenze della primavera.

Anche l’ora legale non è da prendere sotto gamba. Le persone che hanno problemi di insonnia, difatti, in questo periodo rischiano di avere ulteriori difficoltà ad addormentarsi. Inoltre, il sonno notturno potrebbe risultare disturbato e discontinuo, accentuando in questo modo il nervosismo e la scarsa concentrazione.

Quali rimedi

Ecco perché in questo periodo ci sentiamo sempre stanchi, ma qual è il rimedio per affrontare questa parte dell’anno tanto bella quanto insidiosa?

Bastano alcuni integratori e il problema è risolto. Bisogna innanzitutto capire qual è il disturbo principale. Se è l’insonnia, allora opteremo per integratori di melatonina, mentre se è il nervosismo allora propenderemo per la valeriana.

In caso di spossatezza, possiamo ricorrere ai multivitaminici e soprattutto ai supplementi alimentari di potassio e magnesio, sali minerali fondamentali per il nostro benessere. Seppur non si tratti di farmaci, è comunque importante consultare un medico che ci spieghi dettagliatamente le modalità di assunzione.