WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate al mondo. Il suo successo internazionale è dato dalla estrema semplicità di utilizzo e dalle tante funzionalità che possiede tanto da trasformarlo quasi in un social network. Questo mezzo di comunicazione è ormai dominante sia nei rapporti interpersonali che in quelli lavorativi. Ma nonostante i mille dubbi che in questo periodo stanno tormentando tanti utenti dell’applicazione per la questione delle nuove regole sulla privacy, è sicuramente da considerarsi come un mezzo di successo ed in continua evoluzione e sviluppo.

È straordinaria la nuova funzionalità che potrebbe arrivare su WhatsApp perché sarà in grado di risolvere un fastidioso problema

È di queste ore la notizia di una nuova funzionalità di questa applicazione: la possibilità di ascoltare i propri messaggi audio prima di inviarli. Cosa del tutto impossibile ad oggi. Infatti, quando si invia un messaggio vocale si hanno solo due opzioni: inviare o cancellare. Ma quante volte si viene assaliti dal dubbio di aver parlato con il giusto tono, timbro o ritmo? Che non ci siano voci moleste o rumori fuori campo, insomma che il messaggio sia venuto esattamente come si desiderava?

I messaggi audio sono un mezzo di comunicazione molto utile. Permettono di “scriversi” con un’altra persona anche mentre si sta camminando o facendo mille altre cose proprio perché evitano la scrittura. Rispetto ad un messaggio normale hanno il vantaggio di inserire nella nota anche la comunicazione paraverbale ovvero quella parte della comunicazione affidata al tono della voce e che rappresenta il 38% della comprensione. È infatti dal tono della voce, dalle pause che si fanno, dall’intonazione che si comprende gran parte di ciò che si dice.

Questa nuova funzionalità scoperta dal sito WABetaInfo per ora sembrerebbe applicabile solo ai possessori di IPhone. Ad ogni modo non si esclude che per quando verrà lanciata, ancora non ci sono informazioni in merito, sarà disponibile anche su Android. In futuro probabilmente si inserirà un tasto review accanto a quello del cestino che permetterà di riascoltare il messaggio prima di decidere se inviarlo o cestinarlo. Questo potrebbe evitare piccole e grandi incomprensioni e far risparmiare molto tempo.

