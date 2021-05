Tutti noi abbiamo un paio di scarpe preferito. Le ragioni potrebbero davvero essere tantissime. Magari ne amiamo la forma e il colore. O forse adoriamo il modo in cui ci calzano e ci slanciano. E proprio perché ci piacciono così tanto, magari tendiamo a metterle spesso. E questo, in alcuni casi, può essere un problema. Infatti, succede molto spesso che le scarpe si rovinino sulla punta a causa di tutte le volte che le abbiamo indossate. Ma a questo potrebbe esserci una soluzione.

Sveliamo, quindi un trucco geniale e di cui nessuno conosceva l’esistenza per recuperare le scarpe rovinate sulla punta e farle tornare come nuove e appena comprate.

Ecco cosa dobbiamo procurarci per far tornare le nostre scarpe come nuove

Per dare nuova vita alle nostre scarpe rovinate, avremo bisogno di pochissimi elementi. Questi ci aiuteranno a risolvere la questione spinosa della punta sbucciata e ci permetteranno di indossare le nostre calzature preferite. Basterà sapere cosa dovremo avere con noi. Ecco quindi tutto quello che dovremo procurarci:

colla vinilica;

vernice trasparente;

pennello;

glitter.

Questi quattro semplicissimi elementi ci aiuteranno a restaurare le nostre scarpe e ci sorprenderanno come mai! Vediamo quindi come utilizzarli e sfruttarli al meglio!

I passaggi da seguire per avere un paio di calzature davvero invidiabili

Per prima cosa, con l’aiuto del pennello, passiamo la colla vinilica su tutta la punta della scarpa, dopo averla miscelata con i glitter. Aggiungiamone poi degli altri, premendo con attenzione per farli aderire al meglio. Come ultimo passaggio, stendiamo della vernice fissante. E ora aspettiamo che si asciughi il tutto e vediamo il risultato. Potremo riutilizzare finalmente le nostre scarpe preferite per almeno un’altra stagione!

Perciò, ecco finalmente un trucco geniale e di cui nessuno conosceva l’esistenza per recuperare le scarpe rovinate sulla punta e farle tornare come nuove e appena comprate! Ovviamente, questo metodo è valido per la punta. Se le scarpe però dovessero essere rotte o troppo rovinate, questo metodo non sarà efficacissimo.

