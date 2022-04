È un posto mistico immerso nella natura questo parco famoso per accogliere amichevolmente i suoi ospiti sia che arrivino da soli o con la famiglia. Attrezzato con un’area giochi per bambini e un laghetto in cui si allevano le trote, con camere comode e camini. Per rilassarsi bevendo un drink in uno scenario unico. A 1 ora dall’Italia, nel cantone Berna c’è un vero gioiello che dobbiamo assolutamente scoprire.

Trote e matrimoni

Ha un piccolo lago dalle acque turchesi circondato da una natura incontaminata e da montagne alte e bellissime, è una vera oasi non solo per i visitatori. Le trote trovano un habitat perfetto in un’acqua ricca di minerali, pulita e di ottima qualità. Vengono allevate in numero ristretto, la corrente e l’esposizione garantiscono il riposo necessario perché la qualità sia di ottimo livello.

Presenti nel menù del ristorante, vengono cucinate secondo ricette tipiche che si alternano a menù di carne o vegetariani. Si tratta di un prodotto naturale dall’alto valore nutrizionale totalmente privo di impurità. È la filosofia del parco, che ha un basso impatto ambientale e un’offerta di servizi e prodotti di altissimo livello. Non si utilizzano medicinali o mangimi e la pesca all’interno è severamente vietata.

Lo scenario è ideale per organizzare banchetti matrimoniali ma anche cerimonie. Sarebbe uno dei parchi più romantici della Svizzera in cui organizzare un matrimonio. Le sale presenti possono essere addobbate e i servizi sono garantiti e studiati appositamente per soddisfare ogni necessità.

I banchetti sono organizzati nel ristorante stile liberty e si può trascorrere la luna di miele in una delle tante camera con vista presenti nella struttura. La Spa completa l’offerta con sauna, samario, grotta al vapore, idromassaggio e vasca da bagno nel giardino.

Sarebbe uno dei parchi più romantici della Svizzera a 1 ora dall’Italia per weekend con bambini tra montagna, Spa e cucina tipica

È il parco naturale Blausee che primeggia in quanto a spettacolarità e organizzazione e può essere una scelta perfetta per un tranquillo weekend di relax oppure una visita con i bambini.

Quando si arriva è la comodità del parcheggio a colpire. Poi, una volta entrati, è lo scenario incantato a prendere il sopravvento. Il giro in barca con il fondo trasparente dell’acqua cristallina del lago è entusiasmante. Mentre è rilassante sedersi nella biblioteca della struttura, di fronte al camino, lasciandosi avvolgere dalla bellezza naturale circostante.

Le passeggiate intorno al lago sono rigeneranti e la possibilità di ospitare anche i cani è un elemento in più a favore dell’organizzazione. Anche l’esperienza di poter vedere con i propri occhi l’allevamento naturale delle trote colpisce spesso i visitatori. È una destinazione a cui pensare assolutamente per questa primavera. Per un viaggio in solitaria o in compagnia della famiglia.

