L’igiene e la pulizia personali sono estremamente importanti sia per vivere meglio che per evitare figuracce. Nessuno di noi vorrebbe mai emanare spiacevoli odori o avere brutte macchie in bella vista.

Se per quanto riguarda l’igiene del nostro corpo non abbiamo dubbi su come agire, per quanto riguarda l’igiene dei capi che indossiamo a volte abbiamo dei dubbi, soprattutto per quanto riguarda la frequenza dei lavaggi. Se in molti ci siamo chiesti con che frequenza pulire i nostri capi ora vedremo ogni quanto dobbiamo lavare i jeans per averli sempre puliti.

È incredibile ma la scienza ci dice questo

Se chiediamo alle persone ogni quanto lavare i pantaloni, avremo risposte molto diverse tra loro. C’è chi li lava una volta alla settimana e chi li lava dopo ogni uso, ma oggi vedremo perché tutte queste opzioni sono sbagliate, inutili e anche dannose.

Scienziati e ingegneri che hanno studiato a fondo lo sporco che vive sui nostri capi di abbigliamento hanno scoperto qualcosa di davvero sorprendente. Il jeans è una stoffa molto spessa, progettata originariamente per essere comoda e agevole per i lavori pesanti e si sporca molto difficilmente.

È sorprendente ma ecco ogni quanto dobbiamo lavare i jeans per averli sempre puliti

I jeans sono fatti apposta per resistere ai tagli e allo sporco, basta vedere quanto resistono a tagli e alle macchie. Per questi motivi i jeans non andrebbero lavati prima di dieci utilizzi se non vogliamo farlo inutilmente. Possiamo indossare i nostri pantaloni per almeno dieci volte prima di metterli in lavatrice senza timore che questi puzzino, siano macchiati o causino problemi alla nostra pelle. In questo modo risparmieremo tempo e denaro e eviteremo di consumare inutilmente la stoffa dei nostri capi.

Quindi, è sorprendente, ma ecco ogni quanto dobbiamo lavare i jeans per averli sempre puliti.

