L’arrivo dell’estate e la fine delle restrizioni portano le persone ad allontanarsi con più frequenza dalle proprie abitazioni.

Tra uscite con gli amici e vacanze non è scontato riuscire a proteggere al meglio la propria casa.

In un precedente articolo si era trattato di alcuni modi interessanti per proteggere la casa senza spendere dei capitali (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di posti in cui nascondere i soldi contanti in casa. Infatti, pochi lo sanno ma sono questi i 3 posti migliori per nascondere soldi in casa.

Solitamente, si sconsiglia di tenere molti soldi contanti in casa. Tuttavia, a volte non se ne può fare a meno, in ogni caso qualche contante in casa può sempre fare comodo.

Esistono dei posti perfetti per sistemare i contanti quando ci si deve allontanare da casa per un periodo di tempo.

In ogni caso si consiglia di scegliere posti difficilmente individuabili dai malintenzionati.

Scegliere un paio di scarpe non molto utilizzate e sistemare all’interno le banconote. Nel caso in cui si debbano nascondere molti contanti si consiglia di chiuderli insieme con un elastico. Per una maggiore protezione si consiglia di inserirli in un calzino o in un sacchetto. Riporre le scarpe nella scarpiera insieme alle altre e cercare di non dimenticarsi del bottino.

Un altro interessante metodo per proteggere i contanti dai malintenzionati è utilizzare un vecchio flacone di detersivo. Una volta terminato il prodotto lavare il contenitore e lasciarlo asciugare. A questo punto inserire il denaro al suo interno e riporlo tra gli accessori utilizzati durante le pulizie. Ovviamente non bisognerà rimuovere le etichette e il flacone dovrà essere del tutto uguale gli altri flaconi.

Infine, anche i pupazzi sono ottimi alleati dei nostri contanti. Infatti, sarà sufficiente inserire in uno di questi peluche i soldi per riuscire a nasconderli al meglio. L’operazione sarà semplicissima nel caso dei peluche con zip nascosta. In caso contrario, se si ha un po’di dimestichezza con il cucito si potrà creare una fessura nascosta all’interno del pupazzo. Una volta inseriti i soldi rimettiamolo insieme a tutti gli altri per farlo passare inosservato.