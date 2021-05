Con l’arrivo dell’estate le magliette bianche si usano alla velocità della luce perché sono comode e fresche. Parallelamente il caldo porta il nostro corpo ad una maggiore sudorazione e perciò le T-shirt diventano velocemente maleodoranti e macchiate. Ora sveliamo subito i trucchetti utili per lavare le magliette bianche in lavatrice in modo da avere un capo come nuovo e soprattutto splendente.

Nell’armadio ognuno di noi ha svariate magliette di cotone con maniche corte con scollo tondo e forma a “T”. Durante l’arco di una giornata, addirittura, indossiamo più magliette bianche e perciò si pone il problema di come lavare le T-shirt senza far perdere la brillantezza. Seguendo queste semplici regole riusciamo a far rimanere intatto il bianco neve della maglietta e dopo ogni lavaggio ritornerà come nuova. Dunque adottiamo i seguenti accorgimenti quando inseriamo le magliette bianche in lavatrice.

Come lavare le T-Shirt

Prima di tutto ad ogni carico di lavatrice bisogna evitare di fare il pieno di vestiti perché altrimenti sporcizia e batteri aumentano. Inserire le T-shirt al rovescio poiché durante il processo di lavaggio le parti stampate oppure ricamate potrebbero danneggiarsi. Una regola base che conoscono veramente tutti è quella di separare gli indumenti colorati da quelli bianchi.

Dunque prima di azionare la lavatrice controllare perfettamente quali capi contiene altrimenti al termine dal lavaggio verrà fuori un’amara sorpresa. L’altro passo da fare è non esagerare con il detergente altrimenti si corre il rischio che lo sporco non vada via e resti sui nostri capi. Parallelamente per ottenere un bianco splendente basta aggiungere un po’ di sbiancante. Infine le magliette bianche amano essere lavate a caldo perché così lo sporco diventa un mero ricordo.

Come asciugare le magliette bianche

Subito dopo il lavaggio si deve appendere la maglietta ad una gruccia e farla asciugare all’aria aperta. Poiché l’indumento è pieno d’acqua grazie all’umidità e alla forza di gravità riusciremo, una volta asciugata, anche ad indossare la maglietta subito senza stirare. Sono questi i trucchetti utili per lavare le magliette bianche in lavatrice in modo da avere un capo come nuovo e soprattutto splendente.