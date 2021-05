La domanda più comune è come investire i propri risparmi senza rischi e ottenendo anche un ritorno positivo. Come più volte espresso nei nostri articoli è sconsigliato tenere i soldi sul conto corrente, ma conviene investire i propri risparmi nel mattone, nell’oro, nei buoni postali e conto deposito? I dubbi sono tanti e anche le varie correnti di pensiero. Esaminiamo in breve cosa conviene fare per mettere al sicuro i propri risparmi.

Come investire i propri risparmi?

L’investimento nel mattone è ancora considerato il migliore, anche se negli ultimi anni le tasse e la crisi nel settore, hanno scoraggiato i risparmiatori.

Un grosso successo hanno riscosso le aste immobiliari, che permettono di acquistare immobili a prezzi inferiori sul mercato. Inoltre, con le agevolazioni sulla ristrutturazioni (superbonus) anche un rudere acquista valore.

Il grosso risparmiatore che investe nell’immobile lo fa per rivenderlo a prezzi più alti e ottenere un incremento del capitale non da poco.

Mentre chi decide di affittarlo deve fare molta attenzione, perché la situazione degli affitti con la pandemia, ha creato non poche problematiche.

Investire in oro

Abbiamo analizzato la convenienza ad investire nel mattone. Adesso verifichiamo quanto conviene investire nell’oro.

L’oro è considerato un bene di rifugio per eccellenza, e la pandemia Covid dal 2020 ha confermato questa tendenza. Le opinioni sugli investimenti in oro sono discordanti. L’investimento dell’oro è previsto in varie forme: monete, lingotti e gioielli.

L’acquisto di gioielli in oro in alcuni casi comporta un notevole profitto. Le migliori occasioni si possono effettuare nelle aste immobiliari. L’acquisto e la vendita dell’oro non è un investimento semplice e non sempre porta all’obiettivo di guadagno prefissato.

Investimento in buoni postali e conti di deposito

I conti deposito vincolati possono offrire fino ad un tasso del 2% e si tratta di investimenti sicuri. Il capitale è assicurato fino a 100 mila euro tramite il Fondo Interbancario di Tutela Deposito Titoli. Lo svantaggio è che i rendimenti sono bassi.

Anche i buoni postali hanno un rendimento basso. Esistono varie tipologie per ogni occasione. Il vantaggio è quello del capitale sicuro, infatti, il capitale non si perde e i buoni postali, si possono riscattare in qualsiasi momento. Se si chiede il rimborso prima della scadenza si ottiene il capitale senza maturazione degli interessi.