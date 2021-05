Siamo in piena primavera e chi possiede un giardino o coltiva un orto si trova in un periodo di piena attività. Avere un giardino o un balcone decorato e colorato da piante, è il sogno di tutti coloro che amano la natura ed hanno il pollice verde. Molti in questo periodo trascorrono parte delle loro giornate a pulire, irrigare, piantare e abbellire il proprio “pezzo verde”. La parola d’ordine è abbellire e una vista gradevole!

In questo articolo presentiamo la bellissima pianta perenne che crea delle vere nuvole colorate a cuscino e a cascata adatta per balconi e giardini.

Questa splendida pianta da giardino è adatta soprattutto per adornare i giardini rocciosi, ma se abbiamo un balcone si presta bene per creare meravigliose cascate di piccoli fiori colorati.

Ecco la bellissima pianta perenne che crea delle vere nuvole colorate a cuscino e a cascata adatta per balconi e giardini. Le caratteristiche

L’Aubretia Cruciferae è una pianta erbacea originaria dell’Europa.

Le sue foglie sono tonde e di colore grigio-verde. I fiori sono piccoli, a forma di croce e di colore rosa, viola, oppure blu.

La fioritura comincia in primavera e dura tutta l’estate. Alta circa 10 o 15 centimetri, preferisce posizioni soleggiate ed è resistente al freddo.

Fiorisce abbondantemente se posta al sole, ma per far sì che il caldo estivo non danneggi la pianta, le radici devono restare al fresco.

Per questo motivo si adatta particolarmente nei giardini rocciosi e sui muri a secco dove si espande rapidamente, creando dei suggestivi cuscini di piccoli fiori e foglie.

Inoltre è perfetta nei cesti pensili, e nelle bordure ai lati del prato o del vialetto.

Le innaffiature

È una pianta che va innaffiata regolarmente ma senza eccedere.

Va concimata ogni 15-20 giorni da marzo a ottobre con del concime liquido, sciolto nell’acqua con cui viene innaffiata.

Il terreno

Questa pianta predilige terreni calcarei morbidi, leggeri e ben drenati.