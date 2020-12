Tutti i proprietari di gatti e cani sono abituati a comportamenti strani da parte dei propri animali. A volte corrono da una parte all’altra senza motivo, altre volte si offendono e non capiamo il perché.

Ma mentre riusciamo a darci una spiegazione per tutti questi comportamenti, ce n’è uno che proprio non riusciamo a capire. Può sembrare particolare, ma è sbalorditivo il motivo per cui cani e gatti si comportano in questo stranissimo modo. Scopriamo subito perché.

Gli strani comportamenti dei gatti

Esistono dei motivi per cui i gatti si comportano in maniera strana che noi non riusciamo proprio a capire. E anche se la scienza ci ha spiegato perché, ci risulta proprio difficile capire come questa correlazione sia possibile. Che i nostri amici corrano da una parte all’altra, che non vengano più verso di noi o che decidano di scappare e non farsi prendere.

Un esempio tra tutti è quello dello specchio e delle superfici che riflettono. Perché i nostri amici continuano a fissarvici sopra senza riuscire a riconoscersi? Perché continuano a lottarci senza nessun apparente motivo? Il motivo è sicuramente semplice ma non potrà fare a meno di sbalordire chiunque per quanto è strano.

Quello che un animale non ha

Siamo talmente tanto abituati ai nostri sensi e al nostro modo di vedere il mondo che ci aspettiamo che tutti quanti siano come noi. Ma siamo proprio sicuri che sia cosi? La scienza ci risponde in modo tanto chiaro quanto strano per noi. E spiegandoci questo ci fa capire anche perché i cani e i gatti si comportano in maniera tanto sorprendente per noi. Il motivo è uno solo e si chiama autocoscienza.

Un gatto o un cane non sono capaci di riconoscersi allo specchio perché, come moltissimi animali, non si rendono conto che quelli riflessi nello specchio sono loro. Infatti, al contrario di quanto succede negli umani, gli animali si riconoscono tramite il proprio odore, e non tramite la vista. Se ci pensiamo bene, è sbalorditivo il motivo per cui cani e gatti si comportano in questo stranissimo modo.

Ci fa pensare che molto di quello che diamo per scontato ogni giorno in realtà non lo è.