Da un paio di mesi la routine di tante persone è cambiata e si trascorre molto più tempo in casa. C’è chi lavora in smartworking e chi ha scelto la casa come proprio lavoro.

Ciò che però conta è come stare bene in casa.

Per ottenere una sensazione di serenità e piacere legata al luogo in cui si vive, bastano soltanto pochi accorgimenti.

Se è vero che la casa è lo specchio delle persone che ci vivono, non resta che metterli in pratica per comprendere come stare bene a casa.

Dal caos alla semplicità

La prima cosa da fare è riordinare gli armadi.

Attraverso questa lunga – e complicatissima- attività, si lavorerà per due scopi diversi.

Il primo e più lampante è l’ordine, il secondo riguarda la nostra sfera personale. Infatti riordinare l’armadio significa ordinare le idee. I benefici sono tanti!

Innanzitutto ci permette di riconsiderare i nostri gusti, valutando ciò che ci piace e mettendo da parte ciò che non avremo più il coraggio di indossare.

A chi non è mai capitato di chiedersi: “ma come ho fatto a comprarlo?”.

In secondo luogo, questa attività ci fa riflettere sui nostri bisogni e valutare quali persone potrebbero approfittare di ciò che a noi non serve più.

Infine, tolto il vecchio si fa spazio al nuovo. E la novità porta spesso allegria e spensieratezza.

Se non si è pronti per lo shopping, si acquisirà comunque nuovo spazio per permetterci di distanziare ulteriormente i nostri capi. E la vista che spazia dona un senso di serenità e benessere.

Come stare bene a casa: vecchie scoperte e nuove tradizioni

Provare nuove ricette. Quando non si ha fretta e si ha più tempo da dedicare ai fornelli bisogna assolutamente provare nuovi metodi in cucina.

Questo permetterà di stimolare il proprio umore sotto vari punti di vista: fantasia, curiosità e volontà saranno le tre muse ispiratrici.

Un ottimo stimolo è rappresentato dagli antichi ricettari di famiglia.

Se si ha la fortuna di averne uno in casa si potranno realizzare piatti nuovi con un sapore d’infanzia. Inoltre si potrebbe anche scegliere di ricopiare il ricettario o realizzarne uno nuovo per far sì che il tesoro contenuto al suo interno non vada perduto.

Ma questi sono solo i primi due metodi su come stare bene a casa. Sono in arrivo altri consigli per rendere più confortevole e rassicurante il proprio spazio abitativo.