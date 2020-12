Nell’articolo precedente abbiamo iniziato a scoprire alcuni metodi su come stare bene a casa.

La casa deve essere un luogo per ritrovare il piacere, per stare in armonia con se stessi e con gli altri.

Ma come fare della propria casa il rifugio perfetto?

Scopriamo insieme quali sono le altre attività da svolgere per riuscirci al meglio delle nostre capacità.

Non solum sed etiam

Il primo step è ordinare, il secondo è mantenere.

È importante prendersi cura di ciò che si ha. Che si tratti di spolverare i propri libri (dopo averli ordinati nel modo in cui più ci piace) sistemare il proprio beauty-case, riordinare i propri gioielli o dischi.

Un ultimo appunto sull’ordine: è preferibile non riordinare stanza per stanza ma per categoria. In questo modo si eviterà di rimanere intrappolati in un circuito in cui si continuano ad ordinare le stesse cose senza rendersene conto. Dividendo gli oggetti per categorie, gli obiettivi saranno più precisi e minore il tempo speso.

Fare tutte le piccole cose per cui non si aveva mai tempo

Lasciare le cose in sospeso dona un senso di confusione e irrequietezza; per stare bene a casa bisogna chiudere quel cerchio.

Appendere quadri, cambiare le tende, trovare un sistema per non perdere l’equilibrio camminando sui tappeti, pulire il pc e sistemare i cavi “volanti” dietro il televisore… sono solo alcuni esempi per rendere la casa un luogo confortevole.

Concedersi del tempo per un buon bagno caldo. Schiuma profumata, candele e musica ci doneranno uno splendido momento di relax, sentendoci in armonia con il mondo circostante.

Anche la lettura spiega facilmente come stare bene a casa. Se il libro è quello giusto, il divano è quello preferito il benessere è assicurato.

Come fare della propria casa il rifugio perfetto?

È bene crearsi un angolo della casa in cui potersi rifugiare ogni volta che si sente il bisogno di stare soli con se stessi. Basta semplicemente individuarlo e renderlo speciale attraverso oggetti che amiamo. Questo è un ottimo aiuto per sfruttare spazi inutilizzati e beneficiare di un pieno senso di appartenenza nel proprio ambiente domestico.

L’ultimo consiglio è quello di ampliare i propri orizzonti, anche stando tra le mura di casa.

Se, da un lato, ci sono tradizioni ed attività che vengono ripetute quotidianamente per rendere la casa un luogo comfort, dall’altro si possono utilizzare le nuove tecnologie come alleate.

Visitare musei virtuali può essere un modo inconsueto per poter stare bene a casa, viaggiando e scoprendo le meraviglie del mondo.