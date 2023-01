È sbalorditivo cosa si fa con 1 pizzico di bicarbonato, ecco 3 modi per usarlo a cui non avevi mai pensato

Sai che il bicarbonato non serve solo a pulire casa o a digerire meglio? Ecco alcuni incredibili modi in cui puoi utilizzarlo e che probabilmente non ti saresti mai aspettato.

Una confezione di bicarbonato di sodio può sempre tornare utile in una casa. Durante questi giorni di festa, assieme ad un po’ di acqua, aiuta a digerire tutto ciò che si è mangiato. Di norma, invece, è molto utile per pulire la casa oppure per deodorare l’armadio o la scarpiera. Insomma, questo prodotto può essere utilizzato in tantissimi modi diversi.

Molte persone ignorano che possa essere molto utile anche per cucinare. Certo, in tanti ne aggiungono un pizzico all’impasto dei lievitati per farli crescere ancora meglio. Tuttavia, le sue funzioni in cucina non si esauriscono qui. Anzi, è sbalorditivo cosa si fa con 1 pizzico di bicarbonato. In questa guida ti illustriamo alcuni modi per usarlo a cui forse non hai mai pensato.

Per ottenere un bollito buono come non mai

Chi non ama mangiare della carne tenerissima? Eppure quando si cucina il bollito non sempre viene come vorremmo. Ebbene, un pizzico di bicarbonato potrà aiutarti ad averne uno più morbido che mai.

Devi semplicemente versarne un cucchiaino per ogni litro di acqua di cottura. Ecco che otterrai un bollito non solo più tenero ma anche con un sapore migliore del solito. La famiglia e gli ospiti ti ringrazieranno!

Per rendere i legumi più digeribili

Ti capita di non digerire bene fagioli e ceci? Niente paura, perché anche in questo caso un pizzico di bicarbonato di sodio ti sarà utilissimo.

Dovrai aggiungerlo ai legumi messi in ammollo e lasciarlo semplicemente agire. In seguito dovrai semplicemente cuocerli come fai sempre. Con questo semplice rimedio non avrai più la pancia gonfia dopo averli mangiati. Ne vale dunque la pena provare ad utilizzare questo rimedio. Sarebbe infatti un peccato non mangiarli solo perché sono poco digeribili, siccome rivestono una grande importanza in un regime alimentare equilibrato e completo.

È sbalorditivo cosa si fa con 1 pizzico di bicarbonato di sodio quando cucini la frittata

La frittata è un piatto davvero semplice da preparare e molti amano mangiarla anche per colazione o merenda. Se ti piace che sia alta e morbida il bicarbonato di sodio può tornarti molto utile quando la cucini.

Ti basta aggiungerne un cucchiaio per ogni tre uova e in seguito procedere normalmente alla preparazione di questo piatto, poi mescolare e procedere alla cottura. Otterrai una frittata alta e gonfia come non mai e senza alterarne il sapore. L’importante è che tu non ne metta troppo, ma che ti attenga alla dose prescritta.