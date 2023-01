Il 2023 inizia davvero male per il Toro mentre altri 2 fortunati segni riempiranno le tasche d’oro

L’oroscopo del 2023 inizia con Venere a favore di alcuni segni baciati dalla fortuna. Tuttavia, altri non godranno della stessa fortuna e avranno a che fare con ostacoli e problemi da risolvere. Scopriamo insieme che cosa succederà nelle prossime settimane a questi segni zodiacali secondo le stelle.

Ci siamo appena lasciati alle spalle le feste natalizie. Dopo giorni passati in compagnia della famiglia e degli amici attorno alla tavola imbandita, intenti a gustare piatti deliziosi, lentamente si torna alla normalità.

Quando inizia un nuovo anno siamo curiosi di scoprire al più presto se sarà migliore di quello appena passato. Oggi ci concentreremo su 3 segni zodiacali che inizieranno questo 2023 in modo molto particolare. Mentre uno sarà alle prese con imprevisti e guai da risolvere, altri 2 saranno travolti da gioie e buone notizie. Continuate a leggere l’articolo per saperne di più.

Il 2023 inizia davvero male per il Toro: amore, soldi e lavoro portano stress e preoccupazioni

Il nuovo anno parte con il piede sbagliato per i nati sotto il segno del Toro. Al ritorno dalle feste natalizie, i Toro avranno diverse questioni da risolvere.

Partiamo dal lavoro: la situazione in alcuni casi è davvero difficile da gestire e servirà un grande cambiamento per risolvere le cose. Inoltre, occorrerà trovare il modo per guadagnare di più perché una serie di imprevisti potrebbe mettere in difficoltà i nati sotto questo segno di terra.

Anche l’amore non dà pace: una situazione tormentata non vi fa dormire la notte. Il dialogo e la voglia di ascoltarsi reciprocamente saranno le chiavi per uscire da questa brutta situazione.

L’Ariete stravolgerà la propria vita nel 2023

Mentre il 2023 inizia davvero male per il Toro, per i nati sotto il segno dell’Ariete questo sarà l’anno del riscatto. Siete stanchi di una situazione che sembra senza via d’uscita? Si sa che gli Ariete sono persone molto impulsive e coraggiose. Questa caratteristica vi darà la motivazione e la spinta per fare un cambio radicale. Un nuovo lavoro, un viaggio o un trasferimento vi permetteranno di ricominciare da zero e farvi sentire finalmente soddisfatti.

L’amore continuerà a riservare parecchie sorprese per tutta la prima parte di questo sensazionale 2023. Una persona che occupa i nostri pensieri da tanto tempo potrebbe finalmente fare un passo verso di noi e chiederci di uscire: carpe diem.

L’oroscopo dell’Acquario porta buone notizie

Venere favorevole aiuterà i nati sotto il segno dell’Acquario a iniziare l’anno nel migliore dei modi. Per voi Acquario il lavoro richiederà molto impegno nelle prossime settimane, ma regalerà anche guadagni davvero soddisfacenti. Sono in arrivo nuovi incarichi, nuovi clienti e qualche richiesta stimolante.

Alcuni di voi cercheranno di mettersi di nuovo in forma dopo le feste. Chi vorrà provarci, potrebbe riscoprire uno sport che aiuta a rilassare la mente e a perdere qualche chilo di troppo.

Infine, chi di voi è in cerca dell’anima gemella potrebbe fare un incontro importante entro la fine del mese. Non precludetevi nulla, piuttosto lasciatevi andare alle tante sorprese che potrebbe riservare questo imprevedibile anno nuovo.