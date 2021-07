A volte la lettura di un buon libro può davvero rappresentare una sferzata nella nostra vita ordinaria. È il caso di “50 Special – Manuale di resistenza per cinquantenni (e oltre)” di Patrizia Varetto. Un testo manuale rivolto alle donne sui cinquanta e passa che si trovano al giro di boa.

Contenuto

Il messaggio principale che lancia l’autrice si concentra tutto sull’importanza del vivere “qui e ora” cercando con creatività, spirito positivo e ottimismo un nuovo senso e prendendosi cura di sé. Con tono leggero e scanzonato, l’argomento di questo testo tocca tutte le esigenze delle donne, i pensieri quando i figli sono cresciuti e gli equilibri affettivi cambiano.

Lo scopo del testo è quello di fornire suggerimenti pratici. Che si trovano all’interno, per “guardare a questa fase della vita come a un’opportunità cercando di rispondere a domande e dubbi che affiorano con le prime rughe”.

Destinatari

In Italia, scrive l’autrice, le donne tra i 50 e i 65 anni sono oltre 7.500.000. Un numero davvero considerevole che non può sentirsi schiacciato dal tempo. Anche perché, considerati i passi avanti della scienza e della medicina, gli anni da vivere in generale sono ancora tanti.

Ricominciare

La definizione che usa Patrizia Varetto per le donne over 50 è “rifiorente“. Aggettivo consono dopo anni dedicati alla famiglia, al lavoro, alla cura dei figli e in molti casi dei genitori quando, leggiamo dal testo, “la cesta della biancheria si svuota, gli ugelli del gas possono concedersi turni di riposo. Nel frigo c’è posto”.

Un testo che contiene indicazioni pratiche su cosa e come darsi da fare. Infatti è questo un libro svolta per ultracinquantenni che non può mancare sotto l’ombrellone per rientrare dalle vacanze con nuovi propositi e uno spirito rinnovato.

