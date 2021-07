In realtà non c’è un’età giusta per cominciare a contrastare l’invecchiamento del nostro cervello. Anzi, forse il consiglio più corretto sarebbe quello di imparare a fare la “ginnastica mentale” fina da subito. Esattamente come facciamo sport e ci preoccupiamo della nostra salute a tavola.

Dovremmo spendere le stesse energie per mantenere la mente attiva. In realtà si scopre che è molto semplice e può essere divertente. Se poi abbiamo superato i 60 anni, seguire questi consigli sarà più facile e piacevole poiché potremo disporre di maggiore tempo e libertà per allenarci.

Come allenare memoria e cervello dopo i 60 per mantenersi svegli e felici

Vediamo i principali aspetti che favoriscono l’attivazione simultanea di varie parti del nostro cervello, potenziando così l’effetto benefico dell’attività.

Avere una vita sociale attiva: parlare con altre persone, ascoltarle, riflettere e rispondere allena la mente attivando molte aree del cervello; calcoli mentali tutti i giorni: imporsi e impegnarsi ad effettuare alcuni semplici calcoli mentali. Trovare la percentuale di sconto durante gli acquisti, prevedere il resto in cassa o sommare gli importi degli articoli presi. Questa attività è particolarmente adatta a stimolare il pensiero logico e l’attenzione; esercizi di memoria: torniamo a imparare a memoria i numeri di telefono dei nostri cari e degli amici. Oppure possiamo memorizzare una breve poesia particolarmente bella o una canzone sentita in radio; spezzare la routine giornaliera: fondamentale per non far ristagnare la mente. Quindi potremo cambiare i percorsi per recarci al supermercato o in farmacia. Potremo leggere il libro al parco o in biblioteca anziché a casa e via dicendo. Va bene tutto ciò che è insolito e non ripetuto nel quotidiano. Il cervello viene messo alla prova stimolandolo con le novità; infine essere curiosi. Di tutto. Anche della tecnologia e di argomenti con cui abbiamo meno affinità. Sforziamoci di imparare cose nuove.

Come si evince sono tutte abitudini che in generale mantengono una vita attiva e stimolante. Migliorano la qualità della vita. Questo è il modo più sano per rimanere giovani oltre che nel corpo anche nella mente.

Un simpatico esercizio

Fra centinaia di esercizi per la mente ve n’è uno particolarmente efficace e divertente. Leggendo il solito quotidiano o libro, cerchiamo tutte le parole che terminano con “-ità”. Facciamolo leggendo le righe una sola volta con la massima attenzione. Possiamo declinare e modificare l’esercizio all’infinito. Abbiamo visto come allenare memoria e cervello dopo i 60 per mantenersi svegli e felici conducendo una vita attiva e soddisfacente.

