Accorgersi di avere del meteorismo prima di incontrare qualcuno non è certo una bella scoperta. Soprattutto se non si è abituati ad averlo ed è un caso che sia successo proprio quel giorno. Chi soffre di meteorismo, infatti, probabilmente ha già provveduto a capire e risolvere il problema col proprio medico.

Se dipende dall’incapacità di digerire alcuni alimenti, queste 3 tisane calde e salutari potrebbero favorire la digestione agendo sulla causa primaria. Se si tratta invece di stitichezza occasionale, ecco le 2 tisane casalinghe che stimolerebbero l’intestino in modo naturale.

Ma la causa non è sempre così chiara, quindi per provare ad alleviare i sintomi ecco un infuso insospettabile che potrebbe essere d’aiuto.

È questo l’infuso insospettabile che aiuterebbe contro i gas intestinali e salverebbe da situazioni imbarazzanti

Se dobbiamo incontrare qualcuno e abbiamo gonfiore addominale e flatulenza, il primo passo è individuarne la causa. Per esempio, pancia gonfia, dolore addominale e nausea potrebbero essere solo alcuni dei segnali d’allarme di questa condizione fisica.

Quando si tratta solo di gas, nell’attesa di capirne l’origine, si possono adottare dei rimedi temporanei e naturali che potrebbero alleviare i sintomi. Oltre a una regolarizzazione generale della propria dieta, si potrebbero assumere tisane, infusi e decotti che limiterebbero la fermentazione intestinale favorendo l’espulsione del gas.

I più conosciuti sono quelli a base di finocchio e anice, ma non tutti ne conoscono un terzo altrettanto utile. Si tratta dell’infuso di cumino.

Questa pianta erbacea, infatti, apporta grassi “buoni” e fibre che aiuterebbero la salute intestinale. Consentirebbe quindi di migliorare la digestione e contrastare i sintomi del meteorismo. Vediamo come preparare l’infuso e altri modi per consumare questa pianta.

Come assumere il cumino, una pianta dalle molte proprietà

Per preparare la tisana, versare un cucchiaino di semi di cumino in acqua bollente e lasciare sul fuoco per 5 minuti. Poi, spegnere il fuoco e tenere in infusione per altri 5 minuti. Filtrare e bere tiepido con l’aggiunta di miele a piacere.

È questo l’infuso insospettabile che aiuterebbe contro i gas intestinali e salverebbe da situazioni imbarazzanti. Se ciò non bastasse, rivolgersi al proprio medico per eseguire analisi più approfondite.

Un altro modo per assumere il cumino è usarlo appunto come spezia in cucina, con i semi interi o ridotti in polvere. Per il suo sapore intenso è ottimo soprattutto in aggiunta a zuppe e salse.

Le sue proprietà non si limitano all’intestino, ma aiuterebbe anche il buon funzionamento del metabolismo. Inoltre, è una fonte importante di potassio per la salute cardiovascolare, calcio e fosforo per quella di ossa e denti, ma anche di ferro, rame e manganese. Senza contare le numerose vitamine che contiene e che lo rendono un vero alleato della salute.