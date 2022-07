In questi mesi estivi molti di noi vogliono allenarsi per avere un fisico da urlo. Spesso non abbiamo tempo e voglia di passare molto tempo in palestra e perciò demordiamo. In realtà esistono metodi molto efficaci per allenarsi quando non abbiamo molto tempo. Spesso per colpa del lavoro e degli impegni familiari abbiamo meno di un’ora al giorno. Oggi vedremo un metodo innovativo sempre più praticato che ci permette di avere un allenamento incredibile.

Non avremo bisogno di attrezzi o di allenatori, ma solo della nostra forza di volontà. È questo l’esercizio facile e veloce per sviluppare i muscoli e la resistenza.

L’importanza di una routine sportiva

Se vogliamo mantenerci in forma sempre pronti per delle prestazioni importanti è fondamentale allenarsi con costanza. L’importante non è avere carichi intensi ma essere costanti e meticolosi.

Per farlo possiamo stilare una routine da seguire durante le settimane, in modo da avere un

piano di azione. Possiamo decidere di dedicare un’ora al giorno per l’allenamento anaerobico oppure al salto della corda o al corpo libero. Oppure ancora si può dedicare una mezz’ora alla corsa sostenuta o agli scatti in bicicletta. Oggi vogliamo parlare di un approccio che si applica alla corsa e alla podistica, perfetto se vogliamo perfezionare lo stile, la velocità e la progressione.

Moltissimi atleti seguono questi tipo di allenamento per perfezionare i risultati e migliorare a vista d’occhio. Stiamo parlando dell’approccio che comprende le ripetute, una serie definita di ripetizioni dello stesso esercizio da svolgere in un arco di tempo limitato.

È questo l’esercizio facile e veloce per allenarsi senza sforzo

Le ripetute sono l’ideale quando vogliamo migliorare le prestazioni. Dopo ogni sessione dovremo rispettare degli intervalli sempre uguali per riposare la muscolatura e il fiato. Un’ottima opzione è quella di fare le ripetute in salita. Davanti ad una salita notevole ma breve potremo ripetere scatti, allunghi ed esercizi come lo skip e la corsa calciata indietro.

L’ideale è iniziare con un riscaldamento del fiato e della muscolatura. Poi possiamo seguire la serie che preferiamo ripetendo gli stessi esercizi almeno due volte. Alla fine possiamo fare stretching per allungare la muscolatura. Se ripeteremo questo esercizio almeno due volte alla settimana vedremo risultati

incredibili. Il fiato sarà più allenato e faticheremo molto meno. Anche sui tempi vedremo un miglioramento notevole. Il nostro fisico si allenerà anche in un tempo limitato, senza spendere ore e ore in palestra o correndo. È questo l’esercizio facile e veloce per allenarsi senza sforzo.

Lettura consigliata

Avremo addominali di ferro e braccia definite se pratichiamo questo sport estivo sempre più amato dalle donne di tutto il Mondo