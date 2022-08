Nell’ambito della tecnologia non sempre si conoscono i rischi, gli errori e tantomeno i benefici. Non tutti sono a conoscenza, ad esempio, dei danni che potrebbe provocare un cellulare vicino a noi quando siamo nel letto. Il telefono è un apparecchio elettronico che cambiamo spesso e molte volte invecchia decisamente, anche se lo abbiamo acquistato nuovo da poco. Alcuni errori molto comuni che commettiamo provocano l’invecchiamento dello smartphone prima del previsto.

Per cui, dobbiamo fare molta attenzione a questo errore comune che descriveremo. Non allarmiamoci quando i cellulari si bloccano, sono lenti e molte volte succede anche per le migliori marche di dispositivi mobile. Non tutti lo sanno ma è questo l’errore che può far invecchiare il dispositivo mobile: lo descriveremo.

E se fosse un virus?

È deludente scoprire che il telefono impazzisce subito nel momento in cui lo abbiamo appena comprato. Potrebbe essere un virus? Sbloccare un telefono impallato dopo il primo acquisto è più che un dispiacere. Un telefono Android può durare tanti anni, ma dipende da come viene trattato e dal suo utilizzo. Al centro di tutto vi è questa cosa che potrebbe provocare l’invecchiamento dello smartphone. Tra l’altro, di conseguenza succedono tante altre cose, come il fatto che al telefono non prende più linea o lo schermo del cellulare risulti impazzito. In queste circostanze poi bisogna resettare e riavviare il telefono bloccato, perdendo tutti i dati, file, immagini, ecc. Quando il telefono bloccato non si spegne è un gran bel problema, il cellulare è totalmente impallato ed è il caso di capire.

È questo l’errore che può far invecchiare lo smartphone

Questo grave errore invecchia il dispositivo di molti più anni e in poco tempo. Tutto parte dal lasciare il cellulare in carica anche se è già carico. La conseguenza? Surriscaldamento che può causare un’esplosione del telefono. È importante sottolineare che mettere il caricabatterie prima nella presa per tanto tempo e poi al cellulare potrebbe creare problemi, evidenziando che è meglio inserire il caricatore prima sul dispositivo mobile e poi all’interno della presa di corrente. A questo punto è bene ricordare che per tenere in vita la batteria dello smartphone è necessario tenerlo in carica fino all’80% e minimo al 30%.

Cause telefono lento e cellulare che si impalla e si blocca

Anche se lo Smartphone è nuovo, le cause del rallentamento possono essere varie. La più comune è relativa all’aggiornamento. Far rimanere il telefono in background potrebbe rallentarlo. Perché il cellulare si blocca? Tra le altre cause potrebbero essere delle app di terzi istallate a rallentare oppure vi è un virus. Sono due delle più comuni cause del telefono lento, che si impalla o si blocca. Lo smartphone può essere riavviato per verificare che si tratti di un guasto momentaneo. Nel caso in cui il cellulare non si riprende è meglio portarlo in assistenza per risolvere.

