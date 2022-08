Quando pensiamo alle giornate estive da trascorrere al mare forse può venirci in mente una litoranea, un’auto scoperta e degli amici con cui divertirsi. Viaggiare in macchina per raggiungere la meta delle nostre vacanze oppure una semplice spiaggia vicino casa ha sempre un fascino intramontabile. Molti ricordi sono legati ai viaggi in auto, da piccoli e da adulti.

Trascorrendo qualche giorno al mare oppure facendo la spola tra la località balneare e casa, potremmo incorrere in qualche inconveniente. Dentro l’abitacolo, infatti, si può accumulare della sabbia e potremmo ritrovarci con delle macchie di salsedine o altro. Ci sono alcuni metodi per pulire i sedili in tessuto o pelle dell’auto. Scopriamo quali.

Rimuovere la sabbia

Dopo una bella giornata passata al mare siamo pronti per salire in auto. Ci si lava e ci si asciuga, di solito in modo grossolano, pensando poi a una doccia a casa. Il rivestimento dei sedili dell’auto può impregnarsi di acqua salata. Un altro inconveniente può essere la presenza di sabbia trasportata da borse o scarpe.

Per prima cosa togliamo i tappetini e ogni parte rimovibile e scuotiamo tutto. Sul tessuto asportiamo i granelli di sabbia e polvere con un aspirapolvere. Poi usiamo anche una spazzola. In punti particolari potremmo servirci di un pennello o di un pezzo di nastro adesivo.

Eliminare gli aloni dai tessuti

Sui sedili dell’auto in tessuto che presentano degli aloni di acqua salata possiamo operare in questo modo. In una bacinella mescoliamo dell’acqua leggermente tiepida con 2 cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia o per piatti ecologico. Imbeviamo una spugna, strizziamola un po’ e passiamola sul tessuto con movimenti circolari. Poi usiamone una con sola acqua e poi asciughiamo con un panno in microfibra. Accendiamo per qualche minuto il riscaldamento oppure lasciamo l’auto con i finestrini aperti per almeno un’ora.

Pulire i sedili in tessuto o pelle dell’auto da sabbia e salsedine

In caso di macchie ostinate si potrebbe comprare una schiuma specifica. Dopo averla spruzzata aspettiamo che si secchi per poi spazzolarla via. Se notiamo macchie di olio solare possiamo provare a tamponare la zona con una carta assorbente, poi spargiamo del sale e spazzoliamo. Alla fine spruzziamo pochissimo sgrassatore e laviamolo via con un panno umido.

Per i sedili in pelle di solito bisogna stare più attenti. Potrebbe servire lavare la parte che presenta gli aloni con una spugnetta imbevuta di sola acqua distillata. Se è necessario si può usare anche una spazzola. Infine, bisogna stare attenti nel pulire i vetri dalla sabbia per evitare eventuali graffietti.

