Il segreto del make up del momento è una sobria luminosità. Un effetto “glow” semplice ma d’effetto che ringiovanisce subito la pelle del viso e rende più vivo e intenso lo sguardo. Nuance iridescenti che compattano e illuminano il viso che ben si bilanciano con le tinte sfumate e matite kajal molto leggere. Insomma, per i prossimi mesi del 2022, il make up diventa intrigante ma di classe. E non c’è bisogno di essere un make up artist, oppure di possedere tanti prodotti.

Sicuramente, la regola base prima di uno trucco è quella di nutrire la pelle in profondità e di prendersene cura quotidianamente. È questo il primo segreto per un make up degno dei migliori truccatori. Sebo e impurità rendono difficile l’applicazione e il mantenimento dei prodotti utilizzati per il trucco. Una volta sistemata la pelle è il momento di creare una base dall’effetto lifting più in voga dell’estate 2022.

Difatti, è questo il trucco semplice e naturale che illumina il viso e valorizza gli occhi marroni, verdi o celesti

Molti esperti consigliano il primer, una base leggerissima che uniforma l’incarnato e corregge eventuali discromie. Un asso nella manica da usare a qualsiasi età, giacché è un alleato prezioso per ottenere una pelle del viso liscia e omogenea.

A questo punto, si crea un gioco di polveri compatte o prodotti liquidi leggeri e luminosi da sfumare sulle guance e sul mento. Secondo gli esperti, il fondotinta da utilizzare durante il periodo estivo è quello di tipo minerale contenente anche una protezione solare ottimale per proteggere la pelle durante il giorno. Un tocco di illuminante appena sopra gli zigomi e verso le tempie ed il gioco è fatto. Dunque, è questo il trucco semplice e naturale che illumina il viso: una base leggera ma che valorizza l’incarnato.

Tra i numerosissimi prodotti presenti in commercio, a solo scopo illustrativo segnaliamo 3 fondotinta adatti per l’estate.

Il primo è quello di SHISEIDO – Uv Protective Compact Foundation Spf30 – Un fondotinta compatto con protezione solare “Dark Beige”. Costa dai 20 ai 40 euro.

Il secondo prodotto è il fondotinta Mineral Blend di Vichy che costa intorno ai 15 euro.

E il terzo è quello di Kiko – Festival Glow Powder Foundation Spf 50 che ci trova anche a 8 euro.

Una buona base dall’effetto luminoso rende anche lo sguardo più brillante. Ideale per far esaltare gli occhi scuri ma anche quelli chiari in modo facile e veloce. Basterà un filo di eyeliner o di matita e una passata di mascara per aumentare il fascino di ogni sguardo. Per correggere gli occhi all’ingiù e le palpebre cadenti ci sono, poi, dei trucchetti strategici che tutte le donne dovrebbero conoscere.

