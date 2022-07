Abitare in campagna ha i suoi pregi, ma ciò comporta una continua convivenza con alcuni animali indesiderati come topi e blatte. In realtà, però, possiamo incappare in questi parassiti con facilità anche nelle grandi metropoli. Tanto è vero che ce li ritroviamo in giardino, in balcone e a volte persino in casa.

Considerato che questi non sono animali particolarmente igienici, dovremmo sbarazzarcene quanto prima. Non tutti, però, sono per i metodi estremi e preferiscono non uccidere questi esseri, ma semplicemente allontanarli.

In questo caso tornano spesso utili i metodi naturali, che oltre a rivelarsi molto efficaci, generalmente sono anche piuttosto economici. Questo è proprio il caso di una spezia comune e poco costosa che potrebbe aiutarci a scacciare i topi dai nostri spazi.

Come liberarsi dei topi in balcone e giardino grazie a una spezia che tutti abbiamo in casa

Nella dispensa abbiamo diverse spezie che ci aiutano a condire i cibi rendendoli più complessi e e saporiti. Pochi, però, sanno che alcune di essere potrebbero servire anche ad altri scopi. Scoprirli grazie agli esperti potrebbe giovare alla nostra salute, ma anche aiutarci a risolvere alcuni inconvenienti quotidiani, come la presenza di topi fuori e nei dintorni di casa.

Eliminare i topi si rivela essenziale proprio in questo periodo estivo, dato che siamo più portati a passare il tempo all’aperto. Non si tratta solo di giardini, ma anche di balconi e terrazze. Cosa fare, quindi, per liberare spazi così ampi dai topi?

Solitamente, ricorriamo a trappole, colle e veleni appositi. Eppure, la prospettiva di uccidere un animale non è gradita a tutti oppure questi metodi potrebbero rivelarsi poco efficaci. Oltretutto, avere veleni a portata di mano non è mai una buona idea quando abbiamo a che fare con animali domestici o bambini piccoli. Ecco perché scacciare i topi con metodi naturali potrebbe essere una buona idea.

Basterà mettere 2 cucchiai di pepe in una ciotolina, meglio se appena macinato. Posizioniamola nei punti dove pensiamo che i topi bazzichino più spesso e realizziamo più ciotoline se lo riteniamo necessario. Considerato che il pepe avrebbe un effetto repellente su topi e ratti, potremmo riuscire a scacciarli con il minimo sforzo grazie a questo stratagemma.

Ecco, quindi, come liberarsi dei topi in modo sicuro e poco violento. Ora non ci resta che scoprire come allontanare anche i piccioni.

Lettura consigliata

Balcone e bucato saranno al sicuro dai piccioni grazie a questa spezia da utilizzare in modo intelligente