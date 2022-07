Croccanti fuori e morbide dentro, le polpette di zucchine sono una vera goduria per il palato. Un piatto da servire caldo o freddo, come antipasto o come secondo.

Dei bocconcini di gusto da preparare velocemente per far felice tutta la famiglia in poche mosse. Inoltre, questo è il periodo giusto per consumare le zucchine, prodotti di stagione che da giugno a settembre rallegrano le tavole. Questi frutti della Cucurbita pepe, appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae, si prestano a tantissime ricette facili e sfiziose. Ad esempio, sono irresistibili le zucchine all’aceto da cuocere in padella in soli 10 minuti. Un contorno perfetto per un pranzo o una cena veloce.

Quest’oggi, invece, mostreremo delle polpette di zucchine al forno senza uova e ricotta davvero golose e facili da preparare. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

2 zucchine di medie dimensioni;

1 patata;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

pan grattato q.b.

un pizzico di noce moscata;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine di oliva.

Polpette di zucchine al forno senza uova e ricotta, non serve la carne macinata per un piatto strepitoso. Procedimento

Realizzare le polpettine di zucchine è un gioco da ragazzi. Lavare con cura le zucchine, tagliare l’estremità e poi grattugiarle senza eliminare la buccia. Far bollire la patata in acqua salata. Poi, far soffriggere in un tegame, lo spicchio d’aglio con un cucchiaio d’olio. Una volta dorato, eliminare l’aglio e aggiungere le zucchine. Insaporire con un pizzico di sale e far cuocere e rosolare per circa 10 minuti. Quasi a fine cottura aggiungere anche un pizzico di noce moscata, poi il formaggio grattugiato, la patata bollita e dopo il pangrattato. A questo punto, con l’aiuto di un cucchiaio mescolare tutti gli ingredienti. Poi, prendere una parte delle verdure e creare con le mani una prima polpetta grande come una noce. Formare pian piano all’incirca 10 polpette.

Una volta preparate le polpette bisognerà infornarle per creare l’involucro croccante. Disporre su una teglia ricoperta da carta da forno. E poi infornare e far cuocere alla temperatura di 200°C per circa 15 minuti. Quando le polpettine appariranno dorate allora è il momento di spegnere e impiattare. Questi piccoli bocconcini ricchi di gusto devono essere serviti caldi, magari accompagnati da qualche salsa golosa, come una veloce maionese.

Ricetta finta maionese senza uova

Ingredienti:

200 ml di olio extravergine d’oliva;

100 ml di latte intero;

2 cucchiai di aceto;

sale q.b.

Procedimento

In un frullatore, versare il latte e poi l’olio. Poi, aggiungere un pizzico di sale e i due cucchiai di aceto. Frullare (a una velocità media) fino a ottenere una crema densa. Infine, versarla in una ciotola e servire con le polpette.

Lettura consigliata