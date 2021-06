In questi giorni di metà giugno molte sono le novità cinematografiche e televisive che sono state lanciate sia al cinema che sulle piattaforme di streaming.

Tra film d’autore e cartoni animati, sicuramente i prodotti audiovisivi più amati dal pubblico sono i film firmati Netflix, in grado di accontentare un pubblico vasto.

Il colosso americano di streaming ha lanciato da poco diversi prodotti interessanti, come la seconda parte di Lupin che possiamo vedere seguendo queste istruzioni.

C’è poi un film che ha avuto sin da subito grande successo e che potremo dire essere il titolo Netflix del momento. Sta facendo infatti divertire ed emozionare tutti.

Un film insolito tra il serio e il comico

Il film di cui stiamo parlando che ha avuto molto successo di pubblico e considerazione dalla critica è Fatherhood, film prodotto da Netflix che vede protagonista l’attore comico Kevin Hart in un insolito ruolo drammatico.

Questo film è molto originale per la storia che tratta e per la sensibilità con cui affronta una tragedia in maniera leggera.

Il film narra di un uomo che perde improvvisamente la moglie poco dopo aver dato alla luce alla loro bambina. In seguito a questo evento drammatico, il padre si rimbocca le maniche e decide che vuole tirare su la figlia da solo senza che sua madre e sua suocera si intromettano. Si tratta di una decisione coraggiosa per un uomo sino ad allora immaturo e irresponsabile, ma che per la figlia è pronto a rivoluzionare la propria vita.

È questo il titolo Netflix del momento che sta facendo divertire ed emozionare tutti

Il film segue la crescita della bambina, le peripezie di padre e figlia e il tentativo del protagonista di ricostruire una vita felice.

Ciò che rende questo film così emozionante è proprio il registro ironico e comico nonostante la presenza di momenti intensi. Kevin Hart è in grado di dare spessore al personaggio e interpreta splendidamente un padre con molti difetti, ma pieno di amore per la figlia.

Se vogliamo trascorrere una serata in maniera leggera ed emozionante consigliamo Fatherhood, un film adatto a tutti che scalda il cuore e fa riflettere.