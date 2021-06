Cucinare è un’attività in grado di darci moltissime soddisfazioni, oltre che a rivelarsi uno straordinario modo di mostrare le proprie capacità e, perché no, anche le proprie qualità artistiche. La cucina è un’arte, come abbiamo detto tante volte.

In alcune situazioni, però, soprattutto d’estate, quando fa caldo e ogni azione diventa più faticosa del solito, preparare ricette si rivela una sfida. Non soltanto perché ci troviamo continuamente a contatto con calore e vapore, ma anche per gli odori che alle volte possono risultare alquanto sgradevoli.

Per diverse ore

Nel caso degli odori poi il problema non finisce nel momento in cui terminiamo di cucinare, anzi. La vera sfida è proprio quella di liberarsene nelle ore successive, quando ormai il pranzo o la cena sono terminati.

Che sia di pesce, di cipolle o di altre verdure, esistono dei metodi che possiamo utilizzare. Oggi ne andremo a svelare uno in particolare, semplicissimo da mettere in pratica.

Rimane senza parole chi scopre questo grandioso rimedio per la puzza dei broccoli

Tra tutti gli alimenti che emanano un odore sgradevole quando cucinati, i broccoli probabilmente prendono uno dei primi posti della lista. Non possiamo farci niente e, di certo, non vogliamo neanche smettere di prepararli, in quanto si presentano come un ortaggio gustoso e ottimo anche dal punto di vista nutritivo.

Ebbene, proprio per risolvere questo problema dunque, oggi proponiamo una tecnica interessante. Scopriamo, infatti, perché rimane senza parole chi scopre questo grandioso rimedio per la puzza dei broccoli.

Ci riferiamo al metodo, insegnatoci dalle nonne, che ci suggerisce di inserire all’interno dell’acqua di cottura, dunque mentre stiamo cuocendo l’ortaggio, una patata sbucciata assieme, ed ecco il tocco di classe, a un cucchiaio di aceto di vino bianco.

Sembrerà incredibile ma aggiungendo questi due ingredienti, la cucina sarà salva dai cattivi odori e, una volta terminato di preparare, non sentiremo la tanto fastidiosa puzza di broccoli. Tutto grazie a una comunissima patata e al sempre utile ed efficiente aceto di vino bianco.