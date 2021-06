D’estate molti di noi amano vestire in modo diverso, con abiti più aperti e freschi. Molti amano adornare il proprio corpo con nuovi accessori, gioielli che esaltino il nostro corpo ma anche decorazioni perfette per risaltare sull’abbronzatura.

In molti amano cospargere il nostro corpo di tatuaggi, ma non tutti sono disposti ad una decorazione permanente impossibile da cancellare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché oggi vediamo che è questo il tatuaggio temporaneo ed economico all’ultima moda perfetto per quest’estate.

Un’idea geniale che andrà d moda quest’estate

Sempre più persone sono dell’idea di decorare il proprio corpo con dei tatuaggi temporanei che restano sulla nostra pelle per un periodo di tempo definito.

In commercio troviamo numerosi tatuaggi cancellabili che durano poche settimane e che poi spariscono senza lasciare traccia.

Oggi però vogliamo parlare di un tipo particolare di tattoo molto diverso, che non sfrutta nessun tipo di inchiostro bensì la nostra stessa melanina.

Si tratta dei sun tan tattoo, e ora vedremo di cosa si tratta e di cosa fare per ottenerne uno.

È questo il tatuaggio temporaneo ed economico all’ultima moda perfetto per quest’estate

Il sun tan tattoo sfrutta la nostra stessa abbronzatura per creare un tatuaggio temporaneo sulla nostra pelle. È sufficiente sistemare in maniera fissa sulla nostra pelle una sagoma della forma che vogliamo e lasciarla fino a che l’abbronzatura farà risaltare il disegno.

La parte coperta dalla sagoma non avrà preso il sole e risulterà così di un colore più chiaro rispetto al resto del corpo.

Possiamo creare in questo modo un tatuaggio di ogni dimensione e forma, ricordandoci che dopo qualche doccia svanirà del tutto. Se siamo amanti dei tatuaggi ma temiamo le conseguenze a lungo termine, questo potrebbe essere il tatto che fa per noi, non ci resta che provare.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo anche parlato di come ottenere uno dei tatuaggi più particolari che possiamo trovare in giro.