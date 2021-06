La frittura di pesce è un piatto immancabile che accompagna le nostre estati. Ottima come antipasto, per accompagnare un aperitivo in riva al mare, ma anche da gustare al ristorante. Un piatto che mette d’accordo grandi e piccini per la sua bontà e la sua facilità di realizzazione.

In una frittura di pesce che si rispetti immancabili sono i calamari tagliati ad anelli, morbidi dentro e super croccanti all’esterno.

Nonostante la loro riconosciuta bontà, molti rinunciano alla preparazione di tale prelibatezza per i minuti interminabili che ci si impiega nella loro pulizia. Molti infatti scelgono di acquistarli surgelati e già puliti, ed è questo il metodo geniale per friggere il pesce congelato ed avere una frittura gustosa e croccante. Tuttavia, bisogna dire che il pesce fresco fritto ha tutto un altro sapore e profumo.

Sono questi i geniali segreti degli chef per pulire i calamari in 5 minuti e avere una frittura perfetta

I passaggi sono davvero pochi e semplici.

Indossare i guanti e procedere all’eliminazione delle interiora afferrando il calamaro alla base della testa e tirando via i tentacoli e tutte le interiora. Pulire la testa eliminando il beccuccio centrale e con delle forbici eliminare gli occhi. Se i tentacoli risulteranno troppo lunghi procedere ad un taglio della grandezza idonea.

Sciacquare i calamari sotto l’acqua corrente e procedere ad un’accurata pulizia interna eliminando la penna di cartilagine che troviamo nella sacca, procedere poi all’eliminazione della pelle.

A questo punto possiamo decidere di affettarli per ottenere le classiche rondelle da friggere, oppure possiamo conservarli riponendoli nei sacchetti da gelo interi o già a rondelle. Successivamente riporli in contenitori ermetici e procedere al congelamento.

I consigli degli esperti

Un segreto per ottenere una frittura perfetta è quella di infarinare i calamari e poi aggiungere un paio di cucchiai di acqua fredda con ghiaccio e mescolarli. Un altro segreto è cuocerne pochi pezzi alla volta.

