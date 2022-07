Visto che il caldo di luglio non sembra mollare la presa, ma anzi rincara la dose a ogni colpo, il weekend è l’occasione per scappare.

Le opzioni sono tante e tutte diverse, in base alle preferenze o alle necessità di ciascuno.

Il mare rimane certamente meta ambita, anche perché forse comunica più di altre destinazioni l’idea di vacanza.

Ma perché non puntare sulle terme nelle località di lago o su rifugi di montagna facilmente raggiungibili a piedi anche dai meno esperti?

Nulla vieta, poi, di varcare i confini nazionali per spingersi alla scoperta di paesaggi e città d’arte dal carattere europeo.

Andando più nel dettaglio, i laghi austriaci, Zagabria e Lussemburgo si presentano come 3 mete economiche per un weekend last minute.

Cominciamo proprio parlando della Carinzia, regione più meridionale dell’Austria, punteggiata da rinfrescanti laghi cristallini.

Molti di essi sono balneabili e dunque perfetti per fare un tuffo o cimentarsi in qualche sport acquatico.

Tra tutti, potremmo inoltre dire che il Weissensee spicca per qualità dell’offerta: qui i bambini possono praticare fish-watching, alla scoperta del mondo subacqueo.

3 mete economiche per un weekend last minute in Europa vicino all’Italia

E per chi, invece, desidera accostare all’immersione nella natura la scoperta di una città d’arte, il consiglio è una visita al Granducato di Lussemburgo.

Quest’ultimo è un vero e proprio concentrato di peculiarità che spaziano dai ristoranti stellati ai siti UNESCO, fino alle suggestive riserve naturali.

Scegliamo il tipo di percorso vacanziero che più ci aggrada, ma non perdiamo assolutamente il tour in bicicletta della parte antica della città.

Possiamo dunque scegliere se pedalare tra le bellezze del passato o alberi secolari, felci e ruscelli nei vicini parchi protetti.

Un ugualmente promettente mix di arte e natura si trova anche nel cuore di Zagabria.

Non mancano eleganti parchi e giardini, spiagge e nemmeno un lago balneabile, che molto ricorda il mare: il Lago di Jarun.

Ancora una volta, possiamo decidere se affittare una bicicletta o preferire gli eco-taxi messi a disposizione per i turisti.

In alternativa, con meno di 20 euro si può ottenere una card valida 72 ore per usare i mezzi pubblici e visitare i musei cittadini.

Serve però, invece, necessariamente prendere la funicolare per spostarsi tra città alta e bassa, nobili esempi di architettura austroungarica.

Insomma, non resta che lasciarsi ispirare da queste dolci destinazioni e cominciare a programmare il prossimo viaggio.

