L’Italia è circondata da splendide località. Possiamo raggiungere laghi bellissimi, montagne altissime, città d’arte e di cultura e il mare. Ovviamente tra i Paesi bagnati dal mare possiamo trovare non solo Francia e Slovenia. Questo Paese dell’Est ha una piccola parte di territorio che si affaccia sul mare.

Dall’altra parte, invece, abbiamo la famosa Costa Azzurra della Francia con le sue splendide città come Monaco-Ville, Nizza, Cannes, Saint-Tropez e Hyères.

Ad esempio sulla costa francese appena scavalliamo il confine c’è un borgo colorato che è definitivamente la fine del Mondo con la sua straordinaria architettura, il suo mare e i suoi giardini fioriti immensi. A Mentone ci sono veramente tantissime cose che possiamo fare.

Anche la Slovenia, però, ha il suo mare, che non dobbiamo dimenticare. Un mare piccolo, una costa non molto lunga, ma definitivamente degna di interesse. Ad esempio ha la spiaggia di Moon Bay che non dobbiamo per niente sottovalutare.

Ma come ben sappiamo in Slovenia ciò che è veramente famoso è il verde: la natura e le sue montagne.

A pochi passi dall’Italia sorge una montagna da vedere nella vita che cela una storia fantastica

In Slovenia, nelle Alpi Giulie, abbiamo una cima sensazionale. È la più alta del Paese ed è un pochino il monumento della Slovenia. Alta 2.864 metri, la cima del Triglav (Monte Tricorno) dà la possibilità di fare una delle escursioni più belle che si possono organizzare nella propria vita.

Ovviamente la cima si trova all’interno di un Parco eccezionale, motivo per cui qui potremo fare delle splendide passeggiate in montagna al fresco senza soffrire il caldo torrido delle città. Con i suoi sentieri e il verde brillante, il Monte Tricorno offre dei paesaggi spettacolari.

Dato che siamo in montagna, ricordiamoci però di portare con noi sempre le scarpe adatte al tipo di terreno a cui andremo incontro. Tutto deve essere perfetto per ammirare la bellezza di questi paesaggi.

Dopo aver visitato la zona sarà possibile ristorarsi in qualche splendido luogo a mangiare del cibo locale. E sarà anche possibile dormire in vecchie baite di montagna in legno sparse in giro nel verde per vivere con gusto la montagna e imprimere nella mente e nel cuore questa esperienza unica nel suo genere. E così a pochi passi dall’Italia sorge una montagna da vedere nella vita che non possiamo perderci assolutamente.

