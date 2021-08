Durante il periodo di lockdown molti italiani hanno trovato nel giardinaggio e nella cura delle piante un piacevole passatempo. In alcuni casi, poi, come spesso accade, questo passatempo si è trasformato in una vera e propria passione.

Così, dalla piantina sul davanzale, molti sono finiti a coltivare praticamente ogni spazio calpestabile della casa! Terrazzi, balconi e, per i più fortunati, anche i giardini hanno sicuramente beneficiato di questo brutto periodo.

Normalmente, per la maggior parte delle piante, il periodo migliore per la semina o la messa a dimora coincide con la primavera. Tuttavia, esistono piante per le quali è necessario pazientare qualche mese.

Tra queste, una delle più belle e allo stesso tempo facili da coltivare è la Potentilla, anche nota come Cinquefoglia. È questo il periodo ideale per acquistare questa pianta coloratissima che pochi conoscono.

Questa bellissima pianta dai fiori sgargianti si adatta bene a qualsiasi clima

La Potentilla è una pianta cespugliosa e compatta che produce fiori coloratissimi. Si tratta di una pianta abbastanza forte e robusta, che può resistere a qualsiasi clima. In piena terra può raggiungere il metro e mezzo di altezza.

La Potentilla è una bellissima pianta appartenente alla famiglia delle rosacee. In natura ne esistono circa 500 specie diverse, tutte accomunate dalla presenza di bellissimi fiori variopinti.

I fiori della Potentilla nitida, ad esempio, hanno una colorazione rosa. Quelli della Potentilla di crantz, invece, sono di colore giallo acceso.

La Potentilla è una pianta che va messa a dimora o seminata a partire dai mesi di agosto e settembre. Il periodo ideale sarà quando le temperature estive cominceranno a scendere. Tuttavia, questo è il miglior momento per acquistarne dei piccoli esemplari o dei semi.

Il terreno ideale per la sua coltivazione deve essere soffice e ben drenante. L’esposizione migliore per la Potentilla è in pieno sole o comunque in una zona molto luminosa. Tuttavia, grazie alla sua buona adattabilità, riesce a tollerare anche le basse temperature invernali.

Le annaffiature dovranno essere sporadiche in inverno e più costanti durante i mesi caldi. In ogni caso, è bene non esagerare con l’acqua, per evitare ristagni che potrebbero non giovare alla sua salute.

In estate questa pianta dà il meglio di sé. Questo meraviglioso cespuglio colorerà il giardino con fiori dalle colorazioni incredibilmente vivaci.

Per gli amanti dei fiori, ecco un’altra idea per avere una miriade di fiori rosa in giardino con questa pianta forte e resistente.