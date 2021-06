Chi pratica giardinaggio sa bene che ci sono dei momenti ideali per coltivare la frutta e la verdura. In estate è possibile seminare e coltivare dei frutti che si raccolgono in autunno. Questo è il caso del finocchio.

Le proprietà benefiche del finocchio, conosciute ormai da molti, sono molteplici. Sappiamo che questo aiuta le difese immunitarie, favorisce la digestione, aiuta a dimagrire ed è un ortaggio molto versatile in cucina. Contiene poche calorie e pochi grassi ed è una fonte ricca di minerali come il calcio, fosforo e potassio e vitamine A, B e C. Il finocchio lo possiamo mangiare sia cotto che crudo e il suo sapore risulta delicato.

Il momento ideale per seminare il finocchio è proprio l’estate, l’importante è che la pianta non sia eccessivamente esposta al caldo estivo. Questo ortaggio soffre le temperature fredde ma anche quelle troppo calde, che anticipa la fioritura e ne rovina il raccolto. La temperatura ideale è tra circa 20-30 gradi.

Il suo seme è molto piccolo, per questo motivo è consigliato seminarlo vicino alla superficie, più o meno ad un centimetro di profondità. La giusta distanza tra una pianta e un’altra è di circa 50/80 cm.

Ecco quanto impiega la pianta di finocchio a fiorire

I tempi di raccolto di questo benefico ortaggio dipendono da quale tipologia di semi si è seminata. Esistono semi più precoci e altri più tardive.

In generale il periodo indicato è più o meno di 100/150 giorni, trascorso questo tempo si è poi pronti per raccogliere i nostri finocchi.

Bisogna comunque ricordare che il seme del finocchio è molto lento a spuntare nel terreno, quindi niente di strano se non vediamo spuntare le piantine. Alcune volte bisogna attendere almeno tre settimane.

É questo il momento ideale per seminare questo ortaggio che favorisce la digestione e aiuta a dimagrire.