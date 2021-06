Si sente spesso dire che chi ha determinate caratteristiche fisiche ha un’intelligenza superiore. Per esempio esiste uno studio dell’Università di Edimburgo che dopo aver effettuato vari test, ha potuto affermare che chi porta gli occhiali spesso ha più capacità intellettive rispetto a chi non li porta.

La storia del diastema, cioè la caratteristica fessura tra i denti, ha meno studi scientifici dalla sua parte. Spesso chi ce l’ha non è per niente contento, anzi vorrebbe rimuoverla. Ma chi possiede questa simpatica e sensuale caratteristica fisica non sa di avere una marcia in più e la chiave della fortuna.

Un sorriso molto particolare

Nascere con una fessura tra i denti potrebbe sembrare una cosa strana. Eppure è risaputo che quel particolare spazio tra i denti superiori è considerato il segnale che quella persona avrà una vita fortunata. Quindi, il diastema si considera di buon auspicio, ma non tutti quelli che ce l’hanno la pensano in questo modo.

Lo spazio tra i denti è visto come una caratteristica di cui vergognarsi e quindi viene nascosta. Oppure ci sono persone che decidono di togliere la fessura ricorrendo a costossissimi interventi dal dentista.

In realtà molte star oggi sfoggiano il diastema con fierezza. Per esempio Madonna, Laura Pausini, Elton John, Léa Seydoux e molti altri. Ecco che quella fessura diventa un particolare di sensualità, rende interessante quella persona donandole un sorriso molto speciale.

Ci sono varie storie e leggende curiose attorno a chi ha la fessura tra i denti. Molte la considerano un segno di grande fortuna, oltre ad attribuirvi particolari poteri. Ci sono storie che affermano che chi possiede il diastema non mette a freno la lingua e parla continuamente.

Un’altra opinione è che chi ha molto spazio tra i denti anteriori ha creatività e intelligenza superiori agli altri. Questo proverebbe il fatto che molte celebrità hanno questa caratteristica.

Ancora, il diastema porta fortuna e quindi anche successo nella carriera e la capacità di guadagnare molto bene e in modo intelligente. Insomma, chi possiede anche un piccolo spazio tra gli incisivi superiori deve pensarci bene prima di decidere di toglierlo. Potrebbe rinunciare a una piccola o grande fortuna.