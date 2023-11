La seduta di Borsa, al netto degli apparenti ribassi legati allo stacco di molte importanti società, è stata al rialzo. Tuttavia, c’è stato un titolo che ha perso circa il 4%. È questo il momento giusto per investire sulle azioni Carel Industries? La risposta è nì, in quanto è in corso un aumento di capitale e in queste fasi i titoli sono sempre particolarmente nervosi. A prescindere dall’evento eccezionale, però, cerchiamo di capire quali siano e/o quali potrebbero essere le potenzialità di Carel Industries.

Ricordiamo brevemente le condizioni dell’aumento di capitale che si terrà dal 20 novembre al 4 dicembre con i diritti negoziabili fino al 28 novembre. L’aumento di capitale è per circa 200 milioni di euro mediante emissione di 12.499.205 nuove azioni al prezzo di 16,00 € cadauna, nel rapporto di una nuova azione ogni 8 azioni possedute.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo i due analisti che si sono interessati del titolo Carel Industries negli ultimi tre mesi, le quotazioni sono sottovalutate. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 17%. L’aspetto estremamente interessante è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Carel Industries sono sottovalutate di circa il 10%.

Per quel che riguarda la raccomandazione, poi, la media è Compra. Si arriva a questo risultato considerando una raccomandazione Compra Adesso e due Mantieni.

È questo il momento giusto per investire sulle azioni Carel Industries? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Carel Industries (MIL:CRL) hanno chiuso la seduta del 20 novembre a 20,80 €, in ribasso del 3,93% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e anche gli indicatori potrebbero essere sul punto di invertire tutti al ribasso. Come già successo in un passato recente, il futuro delle quotazioni potrebbe decidersi sul livello chiave in area 18,12 €. La sua tenuta potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

