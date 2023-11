Il sogno di ogni investitore è quello di comprare azioni sottovalutate e dal dividendo eccezionale che abbiano appena data un segnale di acquisto recente. Con ACEA questo sogno potrebbe essere realtà. Come vedremo, infatti, queste azioni rispettano tutti i criteri precedentemente citati. Andiamo, quindi, a valutare quali sono i livelli di prezzo più importanti da monitorare nel corso delle prossime sedute.

Le raccomandazioni degli analisti

I cinque analisti che coprono ACEA hanno un giudizio neutrale sul futuro del titolo. Tutti e cinque, infatti, negli ultimi tre mesi hanno espresso un rating Mantieni.

Va molto meglio, invece, se si guarda al prezzo obiettivo medio a un anno. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere, in media, sottovalutato di circa il 25%. Se, poi, si guarda ai due estremi (scenario più pessimistico e più ottimistico) scopriamo che le azioni sono sempre sottovalutate, in un caso di circa l’8% e nell’altro di oltre il 50%.

Da notare che la sottovalutazione è confermata anche dall’analisi dei multipli di mercato di ACEA.

Azioni sottovalutate e dal dividendo con rendimento superiore al 7%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 20 novembre in rialzo dell’1,57% rispetto alla seduta precedente a quota 11,67 €.

Dopo qualche seduta di sbandamento, le quotazioni hanno ripreso la strada del rialzo. Importante, da questo punto di vista, è stata la chiusura giornaliera superiore a 11,56 €. Le quotazioni di ACEA, quindi, potrebbero scattare al rialzo secondo lo scenario delineato in figura. Una prima conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 12,01 €. La conferma definitiva, però, potrebbe arrivare dalla rottura dell’area di resistenza a 12,72 €. Come si vede dal grafico, infatti, questo livello in passato ha opposto un forte ostacolo alla crescita del titolo.

Una chiusura giornaliera inferiore a 11,56 €, invece, potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

