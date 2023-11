Attenzione alla vostra casa, anche se avete chiuso il mutuo l’immobile è sempre della banca senza questo documento

L’estinzione del mutuo è un traguardo ambiziosi e agognato. Quando si raggiunge finalmente la casa diventa nostra, anche se tecnicamente occorre la cancellazione dell’ipoteca.

Se hai acquistato la tua casa con un mutuo bancario, sai bene che la banca ha iscritto un’ipoteca sulla tua proprietà per garantirsi il rimborso del credito. Ma quando hai finito di pagare le rate e hai estinto il mutuo, la casa non è ancora tua, manca ancora un passo da fare. Devi cancellare l’ipoteca altrimenti l’abitazione rimane della banca. Questo passaggio avviene tutto in automatico od occorre intervenire? In questo articolo ti spieghiamo cos’è l’ipoteca sulla casa e cos’è la cancellazione dell’ipoteca. Inoltre perché è importante verificare la sua cancellazione e come fare per eliminare il vincolo dopo aver pagato il mutuo.

Cos’è l’ipoteca sulla casa

L’ipoteca sulla casa è un diritto reale di garanzia che la banca si riserva sul tuo immobile quando ti concede un mutuo. In pratica, se non paghi le rate del mutuo, la banca può pignorare la tua casa e venderla all’asta per recuperare il suo credito. L’ipoteca segue il bene, quindi anche se vendi o doni la tua casa, l’ipoteca resta e il nuovo proprietario dovrà subirla. Quindi attenzione a quando si acquista una casa, a verificare che sia priva di ipoteca. L’ipoteca ha una durata di 20 anni dalla data di iscrizione e può essere rinnovata.

Cos’è la cancellazione

La cancellazione dell’ipoteca è l’atto con cui si elimina il vincolo ipotecario sull’immobile. La cancellazione può avvenire in due modi: automaticamente o su richiesta. La cancellazione automatica avviene da parte della banca, avviene entro 30 giorni dalla estinzione del mutuo, secondo la Legge Bersani. In questo caso, la banca deve comunicare alla conservatoria dei registri immobiliari la cessazione del rapporto di mutuo e la cancellazione dell’ipoteca. La cancellazione della ipoteca e quindi la sua estinzione avviene il giorno dopo la ricezione della comunicazione. Tutto ruota attorno alla quietanza rilasciata dalla banca e attestatante la fine del pagamento del mutuo. Quindi di fatto l’estinzione del prestito. Grazie a quel documento è possibile cancellare l’ipoteca sull’immobile.

Attenzione alla vostra casa, senza la cancellazione dell’ipoteca rimane della banca

È importante verificare che l’ipoteca sia stata cancellata. In caso contrario, il tuo immobile resta gravato da un vincolo che può limitare la tua libertà di disporne. Se vuoi vendere o donare la tua casa, infatti, devi dimostrare al potenziale acquirente o beneficiario che l’immobile è libero da ipoteche. Infatti l’ipoteca è un diritto di proprietà e segue il bene, quindi chi compra un bene gravato di ipoteca si assume l’onere del debito rimasto. Questo vale anche quando si acquista la nuda proprietà di un immobile. Per evitare questi inconvenienti, è bene controllare che l’ipoteca sia stata effettivamente cancellata dopo aver estinto il mutuo.

Come verificare

Quindi attenzione alla vostra casa, senza avere la certezza della estinzione della ipoteca. Per verificare la cancellazione, puoi richiedere una visura ipotecaria presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per il tuo immobile. La visura ipotecaria è un documento che riporta tutte le iscrizioni e le cancellazioni ipotecarie relative a un determinato immobile. Puoi richiedere la visura ipotecaria online, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, oppure recandoti direttamente alla conservatoria. Se la visura ipotecaria non riporta alcuna ipoteca sull’immobile, significa che la cancellazione è avvenuta correttamente. Se invece la visura ipotecaria riporta ancora l’ipoteca, significa che la cancellazione non è stata effettuata o non è stata registrata. In questo caso, devi rivolgerti alla banca per chiedere spiegazioni e sollecitare la cancellazione dell’ipoteca.