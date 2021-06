L’estate fa crescere la voglia di cibi rinfrescanti al palato e velocissimi da preparare. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha la giusta ricetta per soddisfare questo desiderio. Si tratta di un’insalata di fave e orzo aromatizzata al timo, una ricetta fresca e veloce per cucinare finalmente le fave in maniera originale. Servono davvero pochi ingredienti e non servirà trascorrere ai fornelli troppo tempo. Ecco subito con quali ingredienti prepararla.

Ingredienti per l’insalata di fave e orzo con timo

250 grammi di fave già sgranate;

250 grammi di orzo perlato;

160 grammi di emmental;

80 grammi di olive prive di nocciolo;

qualche piccolo carciofo sott’olio;

un piccolo mazzo di timo;

il succo di mezzo limone;

olio d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Ecco una ricetta fresca e veloce per cucinare finalmente le fave in maniera originale

Per preparare questa fresca insalata estiva basterà lessare in acqua salata l’orzo per circa 20 minuti. Poi occorrerà scolarlo e farlo raffreddare lontano dai fornelli. A questo punto è possibile lessare le fave per circa una decina di minuti. Molto dipenderà però dal loro grado di maturazione e dalla grandezza. Quindi privare le fave della loro pellicina e riporle nello stesso contenitore con l’orzo. Tagliare a piccoli cubetti il formaggio emmental e i carciofi e aggiungere il tutto all’orzo con le fave. Unire anche le olive private del loro nocciolo e mescolare tutti gli ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come condire e terminare il piatto

In una piccola ciotola versare un po’ di olio d’oliva e il succo di mezzo limone. Poi grattugiare anche la scorza per intensificare il sapore dell’agrume. Evitare di far finire nella ciotola il bianco della buccia per non conferire un sapore amaro. Poi aggiungere anche sale e pepe oppure un po’ di peperoncino fresco. Privare il timo delle foglioline e dopo averle lavate inserirle nel resto degli ingredienti. Versare questa emulsione nell’insalata precedentemente preparata. Suggeriamo di gustare bene fredda di frigo e dopo che i sapori saranno tutti totalmente amalgamati.

Altri modi creativi per cucinare le fave

ridurle in crema e lasciarne qualcuna croccante da adagiare sopra con il guanciale;

su una fetta di pane tostato con salame ungherese e scaglie di grana;

in un gustoso pesto con finocchietto selvatico e pancetta croccante.

Per approfondire

Anche alcune particolari varietà di lenticchie sono perfette se trasformate in insalata. Basterà solo individuare la varietà giusta seguendo questi semplici consigli.