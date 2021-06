Con l’aumento delle temperature, i piatti freschi possono essere una vera e propria salvezza, non ne possiamo proprio fare a meno.

L’estate culinaria, in poche parole è freschezza e sapore, una combinazione sensazionale che possiamo creare con pochi e semplici ingredienti.

In questo articolo, vogliamo proporre un’alternativa gustosa alle classiche insalatone e insalate di riso, preparando una variante semplicissima stupiremo tutti.

Ecco come preparare un sensazionale piatto estivo e gustoso in soli 5 minuti

Stiamo parlando degli gnocchi, classico alimento della nostra tradizione che, in questo caso, andremo a preparare in modo del tutto originale.

Iniziamo mettendo immediatamente a bollire l’acqua, per poi metterci gli gnocchi, intanto prepariamo del pesto di rucola, estremamente rinfrescante.

Basterà solo lavare e asciugare la rucola, posizionarla in un contenitore insieme al parmigiano grattugiato, al pepe, al sale e all’indispensabile olio extravergine d’oliva.

Frulliamo il contenuto mediante l’utilizzo di un mixer ad immersione, starà poi a noi valutare la giusta consistenza, nel caso potremo aggiungere dell’acqua di cottura.

Procediamo, lavando e tagliando dei pomodorini, intanto quando saranno pronti gli gnocchi potremo versarli direttamente nel contenitore del pesto precedentemente preparato.

A questo punto potremo aggiungere i pomodorini tagliati e mescolare il tutto, dovremo solo più lasciare raffreddare il tutto e via.

I nostri gnocchetti freddi al pesto di rucola e pomodorini freschi saranno pronti per essere gustati; questa pietanza è davvero adatta per ogni occasione.

Variante

Questa tipologia di gnocchetti freddi si presta a diverse rivisitazioni, sta a noi dare lo spazio alla creatività e alla fantasia.

Dovremo solo più aggiungere o togliere gli ingredienti in base alle nostre preferenze: per restare leggeri potremo abbinare questo piatto con zucchine e gamberetti.

Potremo anche sorprendere i nostri ospiti con un piatto leggero, diverso dal solito e soprattutto rinfrescante, ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento.